Sensi d’Estate 2022: 27 luglio – La vie in blue

La vie in blue

Le più celebri melodie di George Gershwin e Édith Piaf

Sara Jane Ghiotti & Gershwin Quinquet

Mercoledì 27 Luglio ore 21:30, Corte della Mole, Ancona

Ingresso libero – Sensi d’Estate 2022

Mercoledì 27 luglio alle ore 21:30 per la seconda serata di Sensi d’Estate, la rassegna del Museo Omero, è in programma “La vie in Blue”.

La collaborazione tra Sara Jane Ghiotti, famosa cantante jazz e Gershwin Quintet, formato dalle sonorità ariose del flauto, del quartetto di sax e percussive del pianoforte, nasce sulle intramontabili note di George Gershwin e di Édith Piaf.

La musica del compositore statunitense, vivace e sinuosa, musica “nuova” che raccoglie i ritmi afroamericani, aprendo le porte del jazz di strada alle sale da concerto, si interpone all’eleganza della musica francese degli anni Quaranta, caratterizzata da quella leggera melanconia dei tempi ternari e melodie coinvolgenti, rese intramontabili dalla voce di Édith Piaf. Il programma spazia dall’aria Summertime a La vie en rose, dalla Rapsodia in blu a Padam Padam, passando per Oh lady be good!, La foule e tante altre celebri melodie.

GLI APERITIVI

Micamole è il bar nella Corte della Mole, che si occuperà di deliziare il pubblico di Sensi d’estate con aperitivi a tema per ogni spettacolo, dalle ore 18:00. Micamole è un progetto della cooperativa sociale “Lavoriamo Insieme”, che si occupa di inserimenti lavorativi per persone con disabilità e svantaggi. Prenotazioni al numero 327 544 29 77.

IL MUSEO

Durante le serate di Sensi d’Estate, dalle ore 21:00 alle 24:00, la Collezione Design del Museo Omero è aperta e visitabile, eccezionalmente con ingresso gratuito. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

INFO E PRENOTAZIONI

L’ingresso allo spettacolo è libero. Si accettano prenotazioni per persone con disabilità al 342 50 60 364.

Museo Tattile Statale Omero

Banchina Giovanni da Chio 28 – Ancona

www.museoomero.it – info@museoomero.it

@museoomero su FB, TW, IG, YT

