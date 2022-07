Torna Imaginaria, Festival di Cinema d’Animazione d’Autore

IMAGINARIA – FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ANIMAZIONE D’AUTORE: DAL 22 AL 27 AGOSTO 2022 LA VENTESIMA EDIZIONE

In concorso 100 opere provenienti da 30 paesi, a GEORGES SCHWIZGEBEL e FLORENCE MIALILHE il premio alla carriera. E tra laboratori, workshop, esperienze kids e mostre aperte a tutti, non mancheranno lungometraggi animati: DOZEN OF NORTHS, IL NASO O LA COSPIRAZIONE DEGLI ANTICONFORMISTI e THE CROSSING

Ad inaugurare il 22 agosto la XX edizione del festival l’anteprima italiana assoluta del cine-concerto di LOUIS SCHWIZGEBEL

­Anche quest’anno è il centro storico di Conversano, città d’arte in provincia di Bari, ad accogliere dal 22 al 27 agosto Imaginaria – festival internazionale interamente dedicato all’animazione cinematografica d’autore: un cinema a cielo aperto nel Complesso medievale di San Benedetto, dove scoprire e ammirare opere moderne, surreali, irriverenti, visionarie, allegre e commoventi. Tra le meravigliose strade e piazze in pietra millenaria non mancheranno anche quest’anno mostre, laboratori per bambini, workshop, letture animate, masterclass, incontri con gli autori e tante attività aperte a tutti, nel pieno spirito della manifestazione, che – nonostante la solida vocazione di progetto nato per promuovere il cinema d’animazione d’autore – conserva un animo territoriale familiare e collettivo unico nel suo genere.

Sono oltre 100 le opere fra quelle selezionate in concorso (a fronte di quasi 3000 iscrizioni) e quelle in retrospettiva, provenienti da ben 30 nazioni (Israele, Spagna, Netherlands, Germania, Italia, Corea del Nord, Gran Bretagna, Libano, USA, Giappone, Francia, Honk Kong, Brasile, Lituania, Canada, Taiwan, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, Argentina, Colombia, Corea del Sud, Belgio, Svizzera, Iran, Cina, Ungheria, Irlanda, Polonia, Russia).

Sarà una giuria composta da registi, curatori, imprenditori del settore, direttori artistici ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica italiana e internazionale a proclamare i vincitori.

I biglietti per accedere alle proiezioni sono acquistabili sul sito del festival e di persona al botteghino al costo di 4,00 euro, mentre l’ingresso alle proiezioni per bambini è completamente gratuito. È possibile prenotare tutte le attività laboratoriali dedicate ai bambini, maggiori informazioni sul sito del festival. L’accesso a tutte le mostre e alle letture animate è libero e gratuito per adulti e bambini e non necessita di prenotazione.

Tutti i premi della XX edizione di Imaginaria sono realizzati a mano in ogni loro parte dall’artista polignanese Peppino Campanella: capolavori d’arte e di design realizzati in un atelier-laboratorio situato in un vecchio frantoio con una spettacolare terrazza sul mare.

IMAGINARIA

Festival Internazionale del cinema d’Animazione d’Autore

Conversano (BA), 22 – 27 agosto 2022

Per maggiori informazioni: info@imaginaria.eu

www.imaginaria.eu

