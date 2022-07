Il Teatro dell’Elfo ha aderito al bando Milano è viva nei quartieri promosso dal Comune di Milano e, insieme a un gruppo di partner e artisti con cui collabora da alcuni anni, ha ideato il progetto IncludiMi con arte, che nei mesi di luglio e settembre proporrà spettacoli, laboratori e letture poetiche.

Gli appuntamenti sono programmati in sale teatrali e parchi collocati al di fuori del centro

cittadino, secondo quanto proposto dall’amministrazione comunale. Il gruppo di lavoro è composto, oltre che dal Teatro dell’Elfo, dall’Associazione Campo teatrale, la Compagnia Eco di fondo e la Seconda casa di reclusione Milano Bollate. Realtà diverse, ma unite dalla convinzione che, nel nostro contesto metropolitano, la cultura — e il teatro in particolare —

siano potenti veicoli di inclusione, coesione sociale, crescita personale. Il palinsesto messo a punto dal gruppo è suddiviso in due periodi. Il programma del mese di luglio, intitolato R_ESTATE A TEATRO, si svolgerà nella sala di Campo Teatrale, al Parco della Martesana, oltre che al refettorio della Caritas Ambrosiana. Vuole quindi rivolgersi in particolare agli abitanti dei quartieri di Lambrate, Città Studi e Nolo (per i quali sono previste promozioni speciali), ma prova anche a invitare tutti i cittadini a uscire dai circuiti più consueti, abbandonare le abitudini consolidate e mettersi in gioco in prima persona nei laboratori

pensati per chi non ha esperienza e formazione teatrale.

Nel mese di settembre il progetto si sposterà invece a Bollate e a Opera: ALI DI TEATRO è

infatti composto da una serie di azioni teatrali progettate con la Casa di reclusione di Bollate, estese a quella di Opera.

R_ESTATE A TEATRO gli appuntamenti di luglio

7 – 8 luglio

Campo Teatrale, ore 20:30

NEL TEMPO CHE CI RESTA Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

testo e regia César Brie con Marco Colombo Bolla, César Brie, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile

CAMPO TEATRALE / TEATRO DELL’ELFO

Un cantiere abbandonato a Villagrazia, il luogo dal quale partì Paolo Borsellino per andare incontro alla morte. Cinque anime che ricordano, denunciano, si interrogano, in un amaro viaggio attraverso quello che è successo prima e dopo la loro morte. La lotta alla mafia, le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende personali e pubbliche, la trattativa, l’isolamento, le menzogne, il senso di dovere e l’amore si intrecciano in questa ricostruzione di ciò che è accaduto e di ciò che continuerà ad accadere.

13 – 14 luglio

Campo Teatrale, ore 20:30

TOPI

regia e drammaturgia Usine Baug

con Ermanno Pingitore, Stefano Rocco, Claudia Russo

USINE BAUG

Vent’anni fa, una città sul mare, odore di basilico e lacrimogeni, in sottofondo Manu Chao e le esplosioni. Il signor Canepa abita in centro storico, ma in quei giorni di luglio ha altre cose per la testa e se non fosse per i suoni e le grida che entrano dalle finestre non si accorgerebbe nemmeno di quello che accade di fuori.

Topi, piccoli e invisibili come fantasmi hanno invaso il palazzo ed ora se ne stanno lì a

sgranocchiare mele e carote. Bisogna liberarsene e in fretta, prima che arrivino gli ospiti…

Per chi c'era e per chi non c'era, dentro e fuori il teatro, nella piazza della nostra memoria.

I fatti del G8 di Genova raccontati attraverso un dettagliato lavoro di ricerca che ha coinvolto chi in quei giorni c’era, ma anche chi non c’era e nella testa ha solo frammenti confusi di cosa accadde.

18 – 19 luglio

Campo Teatrale, ore 20:30

LA SIRENETTA

di Giacomo Ferraù, Giulia Viana, regia Giacomo Ferraù

con Riccardo Buffonini, Giacomo Ferraù, Libero Stelluti, Giulia Viana e Arturo Cirillo che

presta la sua voce alla strega del mare

ECO DI FONDO / CAMPO TEATRALE

La celebre fiaba di Andersen, riletta come metafora dell’identità sessuale. Per riflettere sull’amore, quello più difficile, quello verso sé stessi ed il corpo che si abita. La Sirenetta di Eco di fondo ci parla di un’adolescente che per un gesto d’amore rinuncia alla sua stessa essenza (la sua coda), nel disperato tentativo di essere accettata, nel disperato tentativo di essere amata. Un lavoro teatrale partito dalle lettere di ragazzi adolescenti che hanno deciso di togliersi la vita perché non si sentivano accettati per la propria sessualità. Adolescenti che hanno rinunciato alla loro voce per chissà quanto tempo.

21 – 22 luglio

Campo Teatrale, ore 20:30

BLUEMAX

di e con Carolina Cametti

TEATRO DELL’ELFO

Un monologo onirico e maledettamente terreno che unisce il sogno alla fottuta realtà. Dopo il successo di Bob Rapsodhy, Carolina Cametti presta la forza della sua voce e del suo corpo a un nuovo, tormentato personaggio. È un ragazzo che si è perso, ma non ricorda né dove né quando. È solo, in una casa che ha la doccia “sotto le stelle”. Suona la chitarra e si rifugia in un letto senza lenzuola. Beve, vomita, mangia poco, fuma, si annienta per dimenticare. Vuole fuggire, ma rimane incastrato. Ha paura di cambiare. È sospeso, eterno, instabile, leggero, etereo. Ha i capelli blue.

LABORATORI

Walking in Fabula – Percorsi tra natura e teatro presenta

PARCHI IN FABULA

Workshop teatrale in natura alla scoperta del mondo della fiaba

tenuto da Umberto Petranca, Chiara Nigrone, Marco Ferro, Federico Manfredi

9 e 16 luglio

Parco della Martesana, dalle 16.00 alle 19.00

Workshop per bambini dai 6 ai 12 anni

Quali fiabe e personaggi fatati si nascondono nei nostri parchi cittadini? Come possiamo incontrarli e conoscerli? Inventiamo fiabe e leggende utilizzando il gioco del teatro, alla scoperta di un mondo ancora misterioso che a volte si nasconde proprio sotto casa.

10 e 17 luglio

Parco della Martesana, dalle 16.00 alle 20.00 (a seguire aperitivo presso Cascina

Martesana) Workshop per adulti

Una giornata all’interno di uno dei nostri parchi alla scoperta del mondo della fiaba e dei suoi personaggi. Attraverso i linguaggi del teatro costruiamo narrazioni originali e divertenti nei quali trovare un po' di noi stessi.

13 e 21 luglio, Refettorio Caritas Ambrosiana

IL MENU DELLA POESIA

riservato ai commensali del refettorio

Teatro dell’Elfo, Associazione Culturale Il menu della poesia

Cibo per l’anima ‘servito’ da maitres d’eccezione: veri e propri menu composti da poesie (come fossero vivande), recitate su richiesta da attrici e attori professionisti.

La poesia è il luogo della ricchezza linguistica e permette riflessioni profonde. Gli attori diventano strumento per diffondere questo patrimonio e renderlo ‘alla portata’ di tutti: la poesia può essere accessibile, divertente, emozionante e universale!

_______________________________________________________________________

BIGLIETTI SPETTACOLI

INTERO € 10,00

RIDOTTO € 5,00

(riduzione valida per tutti i residenti dei quartieri Lambrate, Città Studi e NoLo)

Informazioni: biglitteria@elfo.org

LABORATORI

ADULTI (laboratorio e aperitivo) € 15,00

BAMBINI (laboratorio e merenda) € 10,00

Informazioni: promozione@elfo.org

IN VENDITA ONLINE

LUOGHI

CAMPO TEATRALE

via Cambiasi, 10 – Milano

PARCO DELLA MARTESANA

Ritrovo presso Cascina Martesana

Via Luigi Bertelli, 44 Milano

