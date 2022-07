Gruppo CAP realizzerà 90 opere di drenaggio urbano sostenibile per i comuni della Città metropolitana di Milano. E per la prima volta, l’utility lombarda offre le proprie competenze per sviluppare progettianche al di fuori del territorio servito

50 milioni di euro per realizzare 90 progetti di drenaggio urbano sostenibile in 32 Comuni. Si chiama progetto Milano città spugna e vedrà coinvolto Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano,che ha ottenuto l’ammissione al finanziamento dal Ministero dell’Interno per uno dei bandi nell’ambito del PNRRpresentato proprio dalla Città metropolitana di Milano.

Le risorse consentiranno all’utility lombarda di realizzare interventi di riqualificazioneper prevenire allagamenti, contrastare l’erosione del suolo e gli effetti del cambiamento climatico su tutto l’hinterland milanese, ponendosi come punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di interventi di urbanistica sostenibile.

Per la prima volta, inoltre, Gruppo CAPguarda al di là del suo territorio per operare accanto ad AMAP, Azienda Municipalizzata Acquedotto Palermo, con l’obiettivo di potenziare il sistema fognario del Comune di Alia.

“Partecipare alle opere finanziate dal PNRR significa dare un contributo concreto per costruire il futuro del nostro Paese, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Quello che intendiamo realizzare è un vasto programma di interventi di riqualificazione ambientale che coinvolge l’intero territorio su cui operiamo e che svilupperemo grazie alle competenze tecniche, giuridiche e gestionali che ci hanno permesso di ottenere questo importante finanziamento”.

Gli interventi del progetto Milano Città Spugna promuovono l’urbanizzazione sostenibile, stimolando la crescita economica e contribuendo a rendere le città più attraenti per chi le vive. I sistemi di drenaggio urbano sostenibile, inoltre, contribuiscono a migliorare il benessere dei cittadini, ripristinare gli ecosistemi degradati migliorandone la resilienza, a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la gestione del rischio idraulico-idrologico.

https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/Piani-Urbani-Integrati/Spugna/schede_progetti

