Lo storico programma musicale di Italia 1

TRA GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA:

Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni,

Rhove, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso

CONDUCONO: ELISABETTA GREGORACI E ALAN PALMIERI

MARTEDÌ 12 LUGLIO IN PRIMA SERATA

Dopo il successo della prima puntata, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

“Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Questi gli artisti che si esibiranno nella seconda puntata: Sangiovanni, Mecna & Coco, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Achille Lauro, Baby K, Alex, Fred De Palma, Coez, Federico Rossi, Vegas Jones, Nika Paris, Room 9, Francesco Renga, Hal Quarter, Boro Boro, Gabry Ponte.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Tommaso Paradiso, da Manduria e Albe da Vieste.

La regia è affidata a Luigi Antonini.

www.radionorba.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia