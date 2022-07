Si intitola “Tecnica mista” e sarà aperta al pubblico dal 7 settembre al 2 ottobre 2022 (inaugurazione martedì 6 settembre alle ore 17.30), presso la Casa di Rigoletto a Mantova, la mostra personale dell’artista e illustratrice Elisa Talentino, a cura di Melania Gazzotti.

In esposizione una selezione di circa quaranta tavole originali che uniscono varie tecniche di stampa artistica, in particolare la serigrafia e la monotipia, a tecniche tradizionali di pittura. Realizzata da Organizzazione Flangini, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Mantova – Assessorato alla Cultura, la mostra potrà essere visitata a ingresso gratuito, tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.

Elisa Talentino (1981) è un’artista e illustratrice che vive e lavora a Torino. I suoi lavori, realizzati sperimentando varie tecniche di stampa artistica, in particolare la serigrafia e la monotipia, unite a tecniche tradizionali di pittura, sono animati da figure sensuali e misteriose che si muovono in un tempo sospeso in ambienti naturali avvolgenti e rigogliosi.

L’ambiente e i suoi abitanti, animali e vegetali, sono, infatti, una fonte imprescindibile di ispirazione per l’artista, che si dedica a studi di botanica ed etologia: spesso da lei utilizzati come elementi simbolici, funzionano come chiavi di volta per accedere al suo mondo e alle storie che ci vuole raccontare.

Queste storie hanno il più delle volte come protagoniste figure femminili, che, libere da stereotipi rappresentativi, esprimono tutta la forza e la fragilità del proprio essere.

Elisa Talentino è da alcuni anni tra le illustratrici più richieste dalle testate e dalle case editrici italiane. In occasione del Festival della Letteratura di Mantova, verrà presentata una mostra personale ricca e articolata, attraverso una selezione delle tavole più iconiche e amate dell’artista, realizzate per copertine.

Il lavoro di Elisa Talentino ha fatto da cornice a importanti romanzi (tra cui la riedizione dell’opera completa di Dacia Maraini), pubblicati da Einaudi, Mondadori, Bompiani, Il Saggiatore, Edizioni e/o, La nave di Teseo, Enne Edizioni e molte altre case editrici.

Il progetto della mostra personale di Elisa Talentino è presentato da Organizzazione Flangini e curato da Melania Gazzotti. L’Associazione Flangini ha già organizzato per il Comune di Mantova, in occasione del Festival, le mostre degli illustratori Lorenzo Mattotti, Gianluigi Toccafonfo e Franco Mattcchio, tre nomi imprescindibili dell’illustrazione italiana.

www.associazioneflangini.eu

