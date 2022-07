Giuseppe Flangini, l’artista che dipingeva con il cuore

A 60 anni dalla scomparsa mostra antologica a Palazzo Pirelli di uno dei maestri del Novecento. Palazzo Pirelli, dal 7 ottobre al 10 novembre.

Proseguono i lavori organizzativi per la realizzazione dell’inedita mostra su Giuseppe Flangini, l’artista che ha contribuito a scrivere la storia dell’arte del Novecento. L’esposizione di più di 60 opere pittoriche e di molto altro, si terrà a Milano, a Palazzo Pirelli, dal 7 ottobre al 10 novembre (inaugurazione giovedì 6 ottobre, ore 18).

Un pittore prolifico, Flangini, con più di un migliaio di opere pittoriche catalogate e molte altre ancora da individuare. Flangini intrattenne relazioni importanti con i maggiori esponenti del mondo artistico e intellettuale della sua epoca.

Nel 1963, a due anni dalla prematura scomparsa, un gruppo di artisti capitanato da Carlo Carrà, chiese e ottenne dal Comune di Milano una mostra commemorativa che si tenne a Palazzo Reale nel 1967. “Vorremmo che la sua arte venisse degnamente ricordata – scrivevano nell’appello a Palazzo Marino – per rendere onore alla sua memoria e per testimoniare quanto originale e caratteristica fosse la sua pittura”.

Giuseppe Flangini è uno degli artisti italiani del XX secolo più proposto in mostre internazionali. Tra le molte mostre a cui prese parte in vita, la Biennale Nazionale di Arte di Verona dal 1921 al 1959; l’Esposizione Nazionale Quadriennale d’Arte di Roma, le ininterrotte partecipazioni al Palazzo della Permanente di Milano dal 1948 al 1961.

E poi, dopo il decesso, ancora una lunga serie di mostre in Italia e all’estero (Amsterdam, Ostenda, Monaco, San Paolo del Brasile), circa un’ottantina, culminata nella partecipazione in Belgio all’International Europalia 2003, dove Flangini fu scelto dal Ministero degli Esteri per rappresentare l’arte italiana in occasione del semestre italiano di presidenza dell’Ue, ricevendo il patronato del Presidente della Repubblica e del Re del Belgio.

Di grande rilievo anche la mostra nel Complesso del Vittoriano voluta dal Comune di Roma nel 2008 e quella organizzata a Washington nel 2012, promossa dal Ministero degli Esteri italiano e dall’Accademia internazionale di Belle Arti. Il Comune di Milano dedicò all’artista due mostre, nel 1967 a Palazzo Reale e nel 1970 all’Arengario, oggi Museo del Novecento.

Ulteriori informazioni qui: Giuseppe Flangini. Racconti di luce e colore – Associazione Flangini

