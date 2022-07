Serata finale del “Summer Day Music Fest 2022”

Dodici giovani talenti sotto i riflettori a Terracina, 30 luglio, ORE 21.00

Si svolgerà domani, sabato 30 luglio, la serata finale del “Summer Day Music Fest” di Terracina, che ha preso il via ieri e dà spazio ad alcuni dei migliori giovani talenti del panorama musicale italiano provenienti da tutte le regioni italiane.

I 40 talenti selezionati per quest’anno, dopo la valutazione di oltre 200 candidature, stanno vivendo tre giornate di intenso lavoro sul loro percorso artistico. Per conquistare un posto allo show di chiusura, nelle prime due serate in programma i ragazzi si esibiscono attraverso delle vere e proprie Jam Session/Auditions organizzate presso il sito naturale di Piazza Santa Domitilla. Qui si alternano sul palco, portando cover e inediti.

La commissione del “Summer Day Music Fest”, valutando sia il progetto musicale degli artisti, la loro partecipazione ai bootcamp del 28 e 29 luglio e la performance canora, ha il compito di individuare i 12 artisti che prenderanno parte all’evento finale di sabato. Domani, i musicisti prescelti si esibiranno quindi nuovamente con due brani (una cover e un inedito), sul palco del Teatro Naturale di Piazza Municipio, con alle spalle il magnifico scenario che presenta l’antico teatro romano, accompagnati da un’orchestra di 14 elementi diretta da Paolo Di Girolamo.

A differenza delle scorse edizioni, non verrà eletto un vincitore, perché il “Summer Day Music Fest” non è una gara canora. Tutti e 12 i finalisti, infatti, avranno l’occasione di essere selezionati dai membri della commissione e ottenere riconoscimenti, proposte lavorative e collaborazioni.

Il Summer Day Music Fest, grazie alla direzione artistica di Franco Iannizzi, vuole essere spettacolo e intrattenimento, ma anche vetrina, opportunità di crescita e sperimentazione per i giovani talenti del mondo della musica. Anche in questa edizione, condotta da Ernesto Trapanese e Viviana Iannizzi con la regia di Cesare Iaboni (YourBestShow), il festival ha lo scopo di permettere agli artisti di presentare al pubblico e ai professionisti del settore il loro progetto musicale. E avere così la possibilità di concretizzarlo, migliorarlo e, soprattutto, di farlo conoscere al pubblico.

L’evento è realizzato, IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LAZIO

Partnership ProLoco di Terracina.

L’evento si svolge sotto l’egida e con il patrocinio di AUDIOCOOP E RETE DEI FESTIVAL

L’inizio degli spettacoli è previsto alle 20.30 nei giorni 28/29 luglio alle 21.00 la sera del 30 luglio, per il Gala di Piazza Municipio.

https://comune.terracina.lt.it/eventi

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia