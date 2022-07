Prosegue la rassegna estiva “Tre soli” della Società Amici della Musica “Guido Michelli” in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche nella splendida terrazza del Museo, martedì 19 luglio alle ore 20,30 con un autentico fuoriclasse di 19 anni, recentissimo vincitore del prestigioso Premio Khachaturian, uno dei talenti più straordinari e promettenti della generazione dei millenials, il violoncellista Ettore Pagano. Il concerto rientra nel cartellone nazionale del Festival “Musica con Vista” promosso dal Comitato Amur in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”.

Pagano viene segnalato per questo concerto dal violoncellista Mario Brunello che lo ha avuto a lezione durante la masterclass che ogni anno tiene a San Ginesio, promossa dagli Amici della Musica.

Ettore Pagano

Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni. Ha studiato con Riccardo Martinini e ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo.

Allievo dell’Accademia Chigiana sotto la guida di A. Meneses e D. Geringas, frequenta l’Accademia W. Stauffer di Cremona e il corso di Laurea triennale al Conservatorio di S. Cecilia a Roma. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali in Italia e all’estero. In particolare, nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artist Association una borsa di studio e un concerto premio alla prestigiosa Carnegie Hall; nel 2019 ha vinto il Primo premio al Concorso “Giovani musicisti” promosso dalla Filarmonica della Scala; nel corso del 2020 ha conseguito il Primo premio al Concorso “J. Brahms” di Portschach; è stato il più giovane dei finalisti del Concorso “Janigro” di Zagabria; ha vinto il “A. Kull Cello Competition” di Graz.

È stato già invitato a suonare in recital su importanti ribalte internazionali in Germania (Amburgo, Halle, Kiel), Austria, Stati Uniti d’America; e come solista con la Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra, la Graz Philharmonic, la lituana Klaipeda Chamber Orchestra, l’Euro Symphony Orchestra.

Ettore ha frequentato numerose masterclass in Italia e all’estero con maestri quali Mario Brunello, David Geringas, Jens Peter Maintz, Thomas Demenga, Asier Polo, Giovanni Sollima. Nel 2018 ha inciso il suo primo CD per la “Musikstrasse” con musiche di De Falla, Cassadò, Popper e Cajkovskij.

Ettore Pagano eseguirà musiche di J.S. Bach, Suite in do minore n. 5 per violoncello solo BWV 1011; G. Cassadó, Suite per violoncello solo; G. Ligeti, Sonata per violoncello solo 1948 – 53.

Nella stessa serata, il Museo offre una visita guidata alle ore 19.40 per un percorso tematico fra le sale del bellissimo Palazzo Ferretti.

La visita guidata a numero limitato, inclusa nel biglietto del concerto, è da prenotarsi allo 071 202602 (Museo Archeologico). Possibilità di prenotazione anche separatamente dal concerto, con bigliettazione ordinaria del Museo. Il museo e il percorso espositivo saranno aperti al pubblico straordinariamente fino alle 23.30, con bigliettazione ordinaria o con biglietto del concerto.

