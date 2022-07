Il PNA, Premio italiano dell’Alta Formazione Musicale istituito dal Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, è riservato agli studenti regolarmente iscritti presso le istituzioni accreditate del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).

Dal 2017 la sezione Musiche POP ROCK Originali è dedicata alla memoria di Pino Daniele, quest’anno l’organizzazione è affidata al Conservatorio di Musica G.Verdi di Milano, tra gli istituti più prestigiosi d’Europa.

Il bando del premio è disponibile al seguente link: https://www.consmi.it/it/511/premio-nazionale-delle-arti I candidati dovranno presentare 2 brani originali ed 1 rielaborazione di un brano di Pino Daniele compilando entro il 2 agosto il form online al seguente indirizzo: https://form.jotform.com/221285253590354

Coloro che verranno selezionati parteciperanno alle due serate finali del 28 e del 29 Settembre organizzate presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano con la direzione artistica della Fondazione Pino Daniele, che assegnerà premi e riconoscimenti in sua memoria. La lista dei premi sarà disponibile su fondazionepinodaniele.org.

Il 28 settembre si svolgerà la serata per l’assegnazione dei Musicante Academy Award®: una commissione nominata dalla Fondazione Pino Daniele assegnerà una serie di premi, riconoscimenti, menzioni speciali, strumenti musicali e borse di studio assegnati in varie categorie tra tutti i partecipanti.

«Il termine “Musicante”– Chi conosce e professa la musica – fu un album di mio padre pubblicato nel 1984 – dichiara Alessandro Daniele presidente della Fondazione Pino Daniele Ets – il nome rappresenta perfettamente gli obiettivi ed i valori che vogliamo trasferire con l’assegnazione di questi premi: incentivare la produzione di opere dall’alto contenuto artistico e di promozione culturale, valorizzare la ricerca musicale e il sostegno della formazione artistica, promuovere la collaborazione tra gli allievi delle varie discipline dei conservatori per la creazione di una grande corrente musicale aperta che sia in equilibrio tra antichità e modernità, tra acustico tradizionale e la nuova elettronica».

NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori – è partner di Fondazione Pino Daniele per il sostegno dei giovani talenti ed arricchirà i premi con tre borse di studio dedicate ai performer strumentali e vocali. «Ogni volta che ognuno di noi ascolta una ‘poesia’ di Pino Daniele ritrova un po’ di sé, un pezzo della propria vita – dice il Presidente del NUOVO IMAIE Andrea Miccichè -. Sostenere un evento che ricorda la sensibilità e la straordinaria bravura di un artista che ha regalato tanta magia al nostro Paese e che invita i più giovani a formarsi, è per la nostra collecting un‘occasione privilegiata di essere ancora una volta al fianco degli Artisti».

Una Commissione Ministeriale giudicatrice, nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, selezionerà i finalisti che parteciperanno alla finale del 29 settembre in occasione della quale sarà decretato il vincitore del PNA2022 sezione Musiche Pop e Rock Originali che si aggiudicherà una borsa di studio offerta dalla Fondazione Pino Daniele.

«Il Premio Nazionale delle Arti come ogni altra nostra iniziativa è rivolto alla valorizzazione e al confronto propositivo dei giovani studenti, non è una gara – dichiara Fabrizio Bianco Responsabile dei progetti di alta formazione artistica per la Fondazione Pino Daniele – il mio amico e Maestro Pino mi diceva: “Fabrì alle corse (gare) si arriva sempre, alla musica non si arriva mai” ».

L’organizzazione dell’evento è affidata agli allievi del corso Produzione Esecutiva di eventi e/o prodotti culturali e di spettacoli dal vivo, uno dei 30 insegnamenti dei Corsi di Popular Music del Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

