Estate di lavori su strade e marciapiedi per rendere più sicura la nostra città. È di circa 600mila euro la somma stanziata dall’Amministrazione comunale di Bollate per le asfaltature, cui si aggiungono altri 200mila euro, per un totale di 800 mila euro, destinati al superamento delle barriere architettoniche.

I lavori, come da tre anni a questa parte, sono eseguiti dalla società partecipata GAIA Servizi, che permette, come precisa il Sindaco ”un importante risparmio di tempo, risorse e tempestività della raccolta di segnalazioni che arrivano dia cittadini”.

“Ovviamente – dice l’Assessore ai Lavori pubblici – come tutti i lavori stradali ci saranno disagi per la circolazione e ci scusiamo in anticipo con i cittadini. Riteniamo però che il periodo giusto per realizzare questi interventi siano i mesi estivi, sia per le temperature ambientali che permettono un corretto ancoraggio dell’asfalto alla sede stradale sia perché, con la chiusura delle scuole, il traffico delle auto diminuisce sensibilmente, agevolando gli interventi di stesa del manto bituminoso”.

Ecco l’elenco dei lavori già svolti e di quelli in programmazione entro il mese di ottobre:

Sono stati completati, ad eccezione della segnaletica, i cantieri nelle vie Fametta, Diana, Origona, Maiella, Monte Bianco, Speri, Gramsci. Battisti, Fornace Mariani, Leonardo da Vinci, 4 novembre e Cavour oltre a piazza Marx – Cristoforo da Bollate.

Lavori in corso in questi giorni in via Vittorio Veneto.

Seguiranno i lavori nella rotonda Verdi-Attimo, in via Borsieri, nel vicolo e via Concordia, in via Turati (parcheggio)

Marciapiedi

iniziati ieri lunedì 25 luglio, i lavori in via Deledda. Seguiranno nelle vie Don Fusetti, farini, Concordia, Don Uboldi, Madonna, Verdi, pellico, Corridoni e in piazza Marx

Barriere archittettoniche

inizieranno dal mese di settembre i lavori nella rotonda Caduti bollatesi-11 febbraio e nelle vie Caracciolo, Don Uboldi, Donadeo, Ferraris, Fratellanza (in base al tempo e all’andamento dei cantieri, potrebbero esserci degli slittamenti ai primi 2023).

Inoltre tra gli altri lavori in programma, anche la riqualificazione della piazza Martiri della Libertà realizzata con risorse economiche aggiuntive rispetto allo stanziamento di 800mila euro relativi a strade e marciapiedi.

