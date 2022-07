Bando alle mezze misure: la stand-up ora si fa arrabbiata davvero. All’arena estiva più grande di Milano torna a grande richiesta un milanese super-schietto, noto e amato proprio per il suo humor black e politically incorrect. Quello che propone è uno spettacolo graffiante e impietoso.

La stand-up è la comicità arrabbiata? Di più. Almeno quando si tratta di Giorgio Magri, amatissimo comedian, primo e unico rappresentante in Italia dell’insult comedy. Quello della commedia dell’insulto, un genere che vede nei giganti Groucho Marx e Don Rickles i suoi alfieri, non è affatto facile: occorre calibrare l’insulto, privandolo dell’odio e della supponenza di chi si erge a giudice, senza con questo impoverirlo in fatto di efficacia e humor. Ovvero, per dirla con parole sue: «Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso».

Milanese di origine, “buffone prodigio, fin da bambino”, assuefatto alle trasmissioni di satira da ragazzo, Magri adulto se la ride, letteralmente, sotto i baffi e sopra un palco dal 2013. Fa parte del collettivo Melamarcia, ha partecipato alla seconda stagione di Natural Born Comedians, alla quarta e sesta di Stand-up Comedy, entrambi programmi di Comedy Central (canale 129 Sky). Ed è ormai un acclamato habitué del palco, outdoor o indoor che sia, del Martinitt.

Il suo Giorgio Magri Live, in scena il 27 luglio sotto le stelle dell’Arena Milano Est, è un gradito ritorno. Un monologo dai toni forti e diretti, non certo per musoni, permalosi e bigotti, né tantomeno per i paladini del politically correct. La sua è una parodia sottile, nera e affilata come un coltello, che va capita perché dice il contrario di quel che dice, difende in fondo proprio ciò o chi sembrerebbe colpire per affondare. La comicità di Magri, in sostanza, «aiuta a capire che non è razzista dire negro, ma chiamare qualcuno negro». Insomma, signori benpensanti venite a imparare a pensare bene…

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi vengono spostati all’interno del Teatro (430 posti).

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

