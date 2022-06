Il 20 giugno torna la guida del MOIGE su TV e web family friendly

Presso la Camera dei Deputati l’evento di presentazione della guida dell’Osservatorio Media del MOIGE. Parteciperanno tra gli altri l’On. Valentina Aprea, Sandra Cioffi (CNU) e Carla Garlatti (Garante infanzia e adolescenza).

Il 20 giugno torna l’evento tanto atteso da chi opera nel settore dei media. Dopo due anni di incontri digitali, quest’anno torna in presenza la presentazione della guida “Un anno di zapping e di streaming”, redatta dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori, che ha analizzato il meglio e il peggio di web e TV dell’ultima stagione in ottica family friendly.

Appuntamento alle ore 15, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Saranno presenti tra gli altri anche l’Onorevole Valentina Aprea, Sandra Cioffi, Presidente CNU e Carla Garlatti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, oltre a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, del web e istituzioni. A presentare l’evento sarà Eleonora Daniele.

Per l’edizione 2021/2022 la guida del MOIGE si rinnova, cambiando anche nome, passando da “Un anno di zapping e di like” ad “Un anno di zapping e di streaming”. Da quest’anno, infatti, nel documento verrà dato ampio spazio anche allo streaming online, sempre più visto dai minori, aggiungendo, inoltre, ai social network monitorati anche Tik-tok, sempre più frequentato da utenti giovanissimi, con età anche ben al di sotto di quella richiesta per l’iscrizione.

300 i contenuti recensiti della stagione 2021/2022 e molte le categorie inserite tra le quali: fiction, serie tv e docu-fiction, programmi per bambini e ragazzi, spot e social. Per ogni prodotto esaminato viene dato un voto, positivo o negativo, indicando anche la motivazione che ha portato l’Osservatorio a valutarlo come particolarmente valido e costruttivo per un pubblico familiare e di minori, o assolutamente inadatto per loro.

Negli anni l’evento MOIGE ha visto partecipi moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo e dei media, come direttori di rete, produttori, conduttori, attori e showman, molti dei quali continuano ad essere al fianco dell’Associazione, sviluppando progetti e iniziative per i minori.

Tra i gli ospiti degli scorsi anni anche Gerry Scotti, Carlo Conti, Amadeus, Rosario Fiorello, Beppe Fiorello, Milly Carlucci, Guillermo Mariotto, Gigi Proietti, Fabrizio Frizzi, Elisa Isoardi, Alessandro Borghese, Sabrina Ferilli, Luca Barbareschi, Paolo Ruffini, Enzo De Caro, Alberto Angela, Andrea Lucchetta, Max Giusti, Giovanni Floris, Paola Ferrari, Giovanni Minoli, Ettore Bernabei, Francesco Facchinetti, Osvaldo Bevilacqua e Cesare Bocci.

