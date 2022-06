Dal 20 al 25 giugno il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la seconda edizione di “Feelm – From primitives to the future”.

Dopo una settimana di residenza artistica, sabato 25 giugno la compositrice e producer Ginevra Nervi guiderà un ensemble composto da Valerio Cosi, Walter Forestiere, Midori Hirano e Jay Glass Dubs in un’inedita sonorizzazione dal vivo del film muto “La morte che assolve” di Carlo Alberto Lolli con la diva Elettra Raggio.

La musica contemporanea incontra il cinema delle origini: dal 20 al 25 giugno il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la seconda edizione di Feelm – From primitives to the future. Dopo aver indagato il mondo dei Fratelli Lumière e di Thomas Alva Edison sotto la guida del duo Underspreche, quest’anno Feelm, con la direzione artistica di Ginevra Nervi, compositrice e producer che basa la sua ricerca artistica sull’esplorazione timbrica vocale, renderà omaggio a Elettra Raggio, diva e pioniera del cinema muto, con la sonorizzazione del lungometraggio “La morte che assolve” di Carlo Alberto Lolli (1918).

