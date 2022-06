The Killers: unica data italiana Milano Summer Festival

Martedì 21 giugno 2022 Ippodromo Snai San Siro

THE KILLERS, band fra le maggiori rappresentanti dell’alternative rock statunitense, arriveranno in Italia per un’unica data – prodotta e distribuita da Vivo Concerti – martedì 21 giugno al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro.

Durante il tour, che è partito il 17 maggio dal Regno Unito e toccherà tutta l’Europa, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer – autori di canzoni che sono entrate nella storia del modern rock come Mr Brightside, Somebody Told Me e Human – si esibiranno con i loro più grandi successi e con i brani del settimo album in studio Pressure Machine (2021), di cui hanno da poco pubblicato un’edizione estesa e deluxe con versioni rielaborate co-prodotte dalla band insieme a Shawn Everett e Jonathan Rado (Foxygen), già al lavoro con The Killers sul precedente Imploding The Mirage (2020).

