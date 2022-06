Rai Isoradio, puntata speciale: 102 anni di Alberto Sordi

Puntata speciale de “L’autostoppista”, mercoledì 15 giugno, per i 102 anni della nascita del grande attore

Ultima settimana, prima della pausa estiva, per “L’autostoppista”, giunto alla seconda edizione, il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto Byron, seguitissimo format in onda dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Il “viaggio” di mercoledì 15 giugno sarà dedicato ai festeggiamenti dei 102 anni della nascita di Alberto Sordi del quale Igor Righetti è cugino da parte della madre dell’attore, Maria Righetti.

Per “L’autostoppista”, il giornalista-conduttore si è ispirato proprio all’Alberto nazionale nell’esilarante commedia “Il tassinaro” da lui diretta e interpretata nel 1983. Nella puntata speciale di mercoledì sarà quindi svelato un Alberto Sordi inedito, così come Igor Righetti ha fatto nel suo libro “Alberto Sordi segreto”, il primo sulla vita fuori dal set dell’attore (Rubbettino editore con la prefazione del critico Gianni Canova) giunto alla decima ristampa, in quanto l’Alberto nazionale aveva fatto della riservatezza una ragione di vita: con il pubblico e alcuni suoi collaboratori ha condiviso la sua vita professionale, ma non quella privata.

«A noi familiari che ha frequentato di più – afferma Igor Righetti – ha sempre fatto una raccomandazione: “I vostri ricordi con me e con i nostri cari raccontateli soltanto quando sarò in ‘orizzontale’. Allora mi farete felice perché sarà anche un modo per non farmi dimenticare dal mio pubblico che ho amato come fosse la mia famiglia e per farmi conoscere alle nuove generazioni”. Così abbiamo fatto».

Per l’occasione saliranno a bordo dell’auto più famosa d’Italia, la contessa Patrizia de Blanck (con la quale Sordi ebbe una bella storia d’amore nei primi anni Settanta) e due grandi amiche dell’attore: Sabrina Sammarini (figlia dell’attrice Anna Longhi, divertente moglie “buzzicona” in tanti suoi film) e la conduttrice e annunciatrice televisiva Rosanna Vaudetti.

Alberto Sordi aveva parlato della sua volontà di destinare la sua villa a orfanotrofio anche alla contessa Patrizia de Blanck con la quale nei primi anni Settanta, da sempre affascinato dalla nobiltà, ebbe una bella storia d’amore rimanendo poi in contatto con lei: «Povero Alberto – dice rammaricata Patrizia de Blanck – lui la voleva lasciare ai bambini sfortunati. Mi metto nei sui panni, è veramente una brutta cosa».

Dello stesso avviso è Sabrina Sammarini, figlia dell’attrice Anna Longhi, tra le poche ad avere accesso alla villa e con la quale l’attore andava spesso in chiesa alla messa del mattino: «Mamma mi raccontava sempre – rivela – che il desiderio di Sordi era, un giorno che non ci fosse più stato, che la sua casa diventasse un orfanotrofio. Oggi si starà rivoltando nella tomba».

“L’autostoppista” viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio) e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.

