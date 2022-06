Speciale Music Awards 2022 // Biglietti in vendita da oggi

Speciale Music Awards 2022 – 8 settembre alle ore 18:00 all’Arena di Verona

Biglietti in vendita da oggi martedì 21 giugno alle ore 16:00

Per il terzo anno consecutivo, torna l’ormai tradizionale e atteso appuntamento con lo SPECIALE MUSIC AWARDS 2022, uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale, atteso all’arena di Verona giovedì 8 settembre a partire dalle ore 18.00.

Uno show entusiasmante, in compagnia di alcuni tra i più importanti artisti italiani, per vivere una magica serata di fine estate, in cui non mancheranno le sorprese, sulle note dei grandi successi musicali del 2022.

I biglietti per assistere all’evento SPECIALE MUSIC AWARDS 2022 sono in vendita da oggi, martedì 21 giugno a partire dalle ore 16:00 su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia