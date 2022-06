Le band I Matti delle Giuncaie e Radio Lausberg – nel nome di Enrico “Erriquez” Greppi – hanno deciso di prorogare al 3 agosto la data di scadenza del crowdfunding che si arricchisce dell’opera fotografica di Sebastiano Bongi Toma.

Contemporaneamente le due band partono per un lungo tour.

Sostieni la raccolta

Dopo due settimane dall’inizio del Crowdfunding per sostenere l’Associazione Tumori Toscana con la vendita in anteprima ed esclusiva dei nuovi dischi de I Matti delle Giuncaie e dei Radio Lausberg, ovvero le due ultime collaborazioni inedite di Erriquez il poeta cantante della Bandabardò scomparso nel 2021.

Viene prorogata al 3 agosto la data di scadenza della raccolta fondi e per coloro che decidono di sostenere la causa viene offerta una nuova ricompensa: l’opera fotografica del toscano Sebastiano Bongi Toma che negli ultimi anni ha immortalato Enrico Greppi.

I Matti delle Giuncaie, insieme alla band calabro/lucana Radio Lausberg, hanno dato vita ad una raccolta fondi su piattaforma Produzionidalbasso tramite la quale mettono a disposizione, in anteprima per 500 copie fisiche a tiratura limitata e da collezione, i loro nuovi album che verranno pubblicati a settembre.

A supporto del crowdfunding partono i tour delle due band che inizieranno con un concerto unico il giorno venerdi 1 luglio presso l’Agriturismo Biologico La Pulledraia (Alberese – GR, prenotazioni 348 7120615 – posti limitati).

Presso una splendida location immersa nel Parco della Maremma, sarà possibile cenare e assistere al concerto dei Radio Lausberg con Giacomo Lariccia in apertura e ospiti I Matti delle Giuncaie.

Grazie alla spontanea e generosa offerta del proprietario de La Pulledraia Ippolito Turco questa serata contribuirà alla raccolta fondi ma sarà il primo di tre appuntamenti in cui i gruppi protagonisti del crowdfunding suonano insieme per promuovere l’iniziativa.

Infatti il giorno seguente, il 2 luglio ad Albinia (GR) – presso la Festa della Birra – si esibiranno I Matti delle Giuncaie con ospiti i Radio Lausberg. Anche qui si promuoverà la raccolta col disco fisico in vendita sul banco del merchandising dei gruppi.

Mentre il 3 luglio a Follonica (GR) le due band, insieme a Francesco Fry Moneti violinista dei Modena City Ramblers e Giacomo Lariccia saranno presenti all’evento Meet Music per uno showcase e firmacopie con ritiro dei dischi venduti online.

L’estate dei concerti dei Radio Lausberg poi continuerà con le seguenti tappe: venerdì 8 Luglio al Castello dei Principi di Sanseverino a Viggianello (PZ); venerdì 29 Luglio al Pollino Music Festival a San Severino Lucano (PZ) e infine domenica 31 luglio all’Imperfetto di Marina di Cecina (LI).

Mentre il resto del tour de I Matti delle Giuncaie è il seguente: sabato 25 giugno in occasione de la Festa in Piazza a Campagnatico (Gr); il giovedi 7 luglio al Meeting Antirazzista di Cecina (Li); sabato 9 luglio all’Anfiteatro music festival di Prato; venerdi 15 luglio in versione busker al Garage & bike di Massa Marittima (Gr); venerdi 22 luglio presso Arno Vivo di Pisa; sabato 23 luglio al Blu Etrusco di Murlo (Si); domenica 24 luglio sulla Spiaggia Quevida a Porto Corsini (Ra) e sabato 30 luglio alla Festa della Birra a Palazzuolo sul Senio (Fi) insieme al Duo Bucolico.

La raccolta su Produzionidalbasso prevede una donazione minima di 20 euro alla quale corrisponderà come ricompensa uno dei due dischi pubblicati in anteprima. Si può comunque donare una cifra superiore e si possono ottenere entrambi i dischi come ricompensa.

La raccolta mira ad esaurire le copie disponibili così da alimentare una donazione che possa davvero aiutare chi come Enrico deve affrontare la sofferenza della malattia.

