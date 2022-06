Opentour 2022 – Art is coming out

L’Accademia di Belle Arti conquista Bologna con una grande mostra diffusa nelle gallerie e negli spazi della città e un denso programma di eventi

22-26 giugno 2022

Con l’ottava edizione di Opentour, l’Accademia di Belle Arti di Bologna esce allo scoperto per occupare gallerie e spazi espositivi della città. Alla grande mostra diffusa – quest’anno ancora più estesa – che vedrà protagoniste le opere di studentesse e studenti, si aggiunge un denso programma di eventi che include anche i primi due appuntamenti con riparAzioni – rielaborare ad arte, il progetto ideato dall’Accademia per il PON Metro 14-20 del Comune di Bologna.

L’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta l’ottava edizione di Opentour, format inaugurato nel 2015 e quest’anno curato da Carmen Lorenzetti e Giuseppe Lufrano. Cuore della manifestazione è la grande mostra diffusa, organizzata dall’Accademia di Belle Arti in collaborazione con l’Associazione Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna, che inaugura giovedì 23 giugno dalle ore 15 alle 23.

Un’edizione straordinaria che ha registrato un record di adesioni con 29 tra gallerie, spazi no-profit e altri luoghi pubblici e privati della città, ognuno dei quali proporrà un progetto espositivo specifico: protagoniste assolute, le opere di studentesse e studenti in corso o diplomati negli ultimi due anni, che durante l’emergenza pandemica non hanno potuto godere di molte occasioni di visibilità.

Opentour intende promuovere i giovani talenti facilitandone il rapporto con il mercato e mettendo in relazione l’intenso lavoro di ricerca che si svolge in Accademia con gli spazi privati e pubblici dell’arte, in particolare le gallerie, fulcro dell’attività commerciale: un dialogo che si prospetta allo stesso tempo come una palestra e un trampolino di lancio importantissimo verso l’attività di artista professionista.

Quest’anno ad arricchire il programma di Opentour 2022 c’è Cornerholic, una rassegna di azioni performative eseguite da studentesse e studenti del Corso di Scultura condotto dall’artista Massimo Bartolini, selezionati in collaborazione con Giulia Poppi e Filippo Tappi.

Dal 22 al 26 giugno dalle ore 16 alle 20 queste “sculture temporanee” prenderanno vita in vari spazi aperti e pubblici del centro di Bologna, a distanza massima di 15 minuti a piedi dall’Accademia di Belle Arti.

Accademia di Belle Arti di Bologna

Via delle Belle Arti, 54, Bologna www.ababo.it

