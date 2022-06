“Troppo cattivi” il film d’animazione in edizione speciale

Uno dei maggiori successi d’animazione dell’anno arriva per la prima volta in edizione speciale con un corto animato inedito, scene eliminate e tantissimi contenuti speciali per tutta la famiglia

Il nuovissimo film basato sulla serie per bambini best-seller del New York Times

Disponibile in digital download e in dvd e blu-raytm hd con Universal Pictures Home Entertainment

Vincitore del Pulcinella Award al Festival Cartoons on the Bay

Segui i più celebri criminali al mondo e scopri se riusciranno a portare a termine il loro lavoro più difficile – fare i bravi – nel nuovo film d’animazione DreamWorks Troppo Cattivi, un’esilarante avventura per tutta la famiglia ricca di divertimento e intelligenza che vi riunirà per una serata di azione senza sosta e risate a crepapelle.

Nel presentare un nuovo indimenticabile gruppo di personaggi intriganti e adorabili, con una personalità scoppiettante, il film incorpora tematiche importanti come amicizia e accettazione. Disponibile in Digital Download dal 2 giugno e in Dvd e Blu-ray dal 16 giugno, Troppo Cattivi nella sua edizione speciale contiene un nuovissimo corto animato inedito e tantissimi contenuti esclusivi tra cui scene eliminate, interviste imperdibili con il cast e la troupe, le ricette di Mr. Snake, tutorial di disegno dei personaggi e molto altro; un’offerta di infinito divertimento assicurato per tutta la famiglia.

Con una splendida animazione stilizzata, questa action-comedy per tutta la famiglia fa sfoggio di un cast vocale d’eccezione, con Andrea Perroni (Mister Wolf), Edoardo Ferrario (Mister Snake), Francesco De Carlo (Mister Shark), Valerio Lundini (Mister Piranha) e Margherita Vicario (Miss Tarantula); con Saverio Raimondo (Professor Marmellata) e Paola Michelini (Governatrice Foxington).

Al mondo non si è mai visto un gruppo di amici come quello dei Troppo Cattivi: Mister Wolf, Mister Snake, Mister Piranha, Mister Shark e Miss Tarantola. Dopo anni di innumerevoli rapine e dopo esser stati considerati i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata. Mister Wolf decide di fare un patto per salvare tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi dovranno fingere di essere diventati buoni.

In un susseguirsi di situazioni divertenti e adrenaliniche, essere cattivi non è mai stato così divertente come in questa commedia d’azione firmata DreamWorks Animation e basata sulla serie di libri best-seller pubblicata da Scholastic.

Troppo Cattivi è basato sulla serie di graphic novel per bambini edita da Scholastic di Aaron Blabey, che ha raggiunto la lista del bestseller del New York Times per oltre 100 settimane ed ha venduto un totale di oltre un milione di copie ad oggi.

Il film sarà disponibile in Digital Download a partire dal 2 giugno sulle piattaforme: Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, Chili, Tim Vision, Rakuten, PlayStation Store e Microsoft Store; e su Sky Primafila e le altre piattaforme a noleggio digitale a partire dal 16 giugno.

www.universalpicturesitaliahv.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia