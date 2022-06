È online il videoclip di “RESET” (https://www.youtube.com/watch?v=XuEA9sbohJg), il nuovo brano del cantautore, polistrumentista e produttore SWCH, presentato in anteprima sul palco del Primo Maggio Bologna. Anticipa il concept elettronico “Meta-morfosi”.

Scritto, arrangiato e mixato dallo stesso Mannara e prodotto da Raffaele Montanari, “Reset” è il primo tassello di un concept sperimentale di SWCH. Parla della “goccia che fa traboccare il vaso”, di tutto ciò che svela, in maniera cruda, la realtà. Il cantautore affronta il disagio digitale, le scelte involontarie, i comportamenti stereotipati: tutto ciò che non è dentro di noi ma che non facciamo altro che manifestare all’esterno. L’unica soluzione è il cambiamento-non cambiamento: ritornare al sé originale.

«Ognuno di noi può trovarsi nella situazione in cui è necessario un cambio di rotta, un modo per rinascere, per trovare una nuova strada che porti verso una meta che si spera sia colma di serenità. Il digitale – spiega SWCH – non ci aiuta affatto: immaginiamo un nostro alter ego che diventa esso stesso il nostro Io originale. La nostra difficoltà, spesso, è quella di non riuscire a distinguere il reale dall’artificiale».

Diretto da Federica Lecce, il videoclip raffigura tutto questo: aprire delle porte, vivere delle esperienze, ritrovarsi al punto di partenza. Sul finale, però, l’immagine muta e il bianco e nero si trasforma in colore; riferimenti all’infanzia e all’adolescenza sottolineano il ritorno al nostro Sé originale, ciò che custodiamo gelosamente all’interno di noi e che a livello di subconscio dovremmo sempre ascoltare e trattare come bussola.

