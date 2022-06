Rai kids, cartoons on the bay: a Rai kids Pulcinella Awards

Due Pulcinella, i premi assegnati dal Festival internazionale dell’animazione “Cartoons on the Bay” che si svolge fino a domenica a Pescara, sono andati ad altrettante serie tv coprodotte da Rai Kids. Il film animato La Custodia ha invece vinto il Premio speciale Unicef per il miglior prodotto sociale.

Per la Giuria internazionale la miglior serie prescolare è Mumfie, “un ottimo esempio di prodotto prescolare in cui si combinano perfettamente animazione e narrazione”. E’ la storia del giovane elefantino Mumfie e dei suoi migliori amici, Pinkey la maialina volante e Jelly Bean la medusa, indispensabili eroi del bizzarro mondo di Flutterstone, un’isola fiabesca e strabiliante.

Una coproduzione tra Zodiak Kids Studio France e lo studio di animazione torinese Animoka insieme a Rai Kids e France Télévision, già premiata nel 2018 a Cartoons on the Bay per il miglior pilota di serie. I nuovi episodi sono attualmente in onda in prima tv su Rai Yoyo dal lunedì al venerdì alle ore 8:35 e tutti i giorni alle ore 15:55.

Migliore serie Upper preschool (4-6 anni) è risultata Food Wizards, che “propone un viaggio originale e divertente alla scoperta del mangiare sano”. Una serie inedita tutta italiana sulla sana alimentazione piena di avventure fuori e dentro il corpo umano, coprodotta da Rai Kids, Zocotoco srl e MAD Entertainment.

Un cartone animato coinvolgente per i bimbi e un alleato educativo straordinario per i genitori perché conoscere come funziona il corpo e cosa succede nei nostri diversi organi, in base a ciò che scegliamo di mangiare, può essere una meravigliosa avventura per aiutarci a funzionare bene e a prevenire ogni disturbo, con una alimentazione più consapevole. 26 episodi da 11 minuti ciascuno che andranno in onda su Rai Yoyo dal prossimo autunno.

Prodotto dalla Graphilm di Roma in collaborazione con Rai Kids, a “La Custodia”, che racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese in guerra, è stato assegnato il Premio Unicef, scelto fra tutti i prodotti in Selezione Ufficiale. Una fiaba per tutte le età di Maurizio Forestieri, accompagnata dalle musiche originali di Roberto Frattini.

Un racconto simbolico dell’attualità e della Storia passata di tanti popoli che intraprendono un viaggio alla ricerca di luoghi più ospitali. Una storia di genitori che vogliono garantire ai propri figli un futuro migliore. Quel futuro che è il diritto di ogni bambino e il dovere di ogni civiltà. Andato in onda in prima visione assoluta su Rai3 lo scorso 31 dicembre e su Rai Gulp il 1 gennaio, il film ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, e tornerà in onda su Rai Gulp il 20 giugno alle 16,40.

