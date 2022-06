Milano: il parcheggio Gambara si paga con il Telepass

Presso la struttura gestita da APCOA Parking Italia, è ora attivo il nuovo servizio di pagamento del parcheggio in sicurezza tramite il dispositivo Telepass

Il servizio di pagamento del parcheggio in struttura di Telepass è approdato al Parcheggio Gambara a Milano, – Via Pasquale Fornari 15/a, a pochi passi dalla fermata della metropolitana “Gambara” – gestito da APCOA Parking Italia spa, operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa.

Grazie alla consolidata collaborazione tra le due società è ora possibile, tramite il dispositivo Telepass, entrare e uscire dal parcheggio della struttura senza biglietto, né fila alla cassa e contanti: salgono così a 45 i parcheggi APCOA Italia che offrono il servizio in collaborazione con Telepass.

Con 142 posti auto, aperto al pubblico 24h/24 tutto l’anno, il Parcheggio Gambara è anche dotato di apposite coperture dal sole oltre al supporto del servizio di assistenza 24h/24 della Centrale Operativa APCOA.

L’innovativo sistema consente di accedere in maniera semplice ai parcheggi convenzionati tramite l’apposito dispositivo così come avviene in autostrada: sarà necessario solamente individuare le corsie, identificate da apposita segnaletica Telepass, in entrata e in uscita dalle strutture, e attendere che, dopo il beep, la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa. Comodità, velocità, ma anche sicurezza: infatti, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo ora, il servizio Parcheggi permette di evitare assembramenti alle casse e l’utilizzo di denaro contante.

Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo le modalità previste dal proprio contratto. È possibile, inoltre, scaricando l’app Telepass, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente in app.

Il pagamento dei parcheggi in struttura è solo uno dei numerosi servizi offerti da Telepass nell’ambito della filosofia Safe&Clean adottata dal Gruppo con l’obiettivo di offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità, per garantire il risparmio di tempo e la massima sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla sua natura cashless, nel rispetto dell’ambiente.

Grazie al dispositivo Telepass, ad esempio, è possibile accedere direttamente all’Area C di Milano o acquistare il biglietto per lo Stretto di Messina senza scendere dall’auto:

Il parcheggio APCOA di Gambara a Milano, oltre a servire la richiesta di sosta dei numerosi residenti e lavoratori della zona a prezzi agevolati, è punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’area di sosta di scambio con la Metro 1, grazie a delle tariffe giornaliere tra le più convenienti di Milano (1,80 € all’ora – 6,00€ al giorno – 70,00€ con abbonamento mensile).

https://www.telepass.com

https://www.apcoa.it/

