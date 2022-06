Dopo il successo dell’evento “30 ANNI IN UN GIORNO”, LUCIANO LIGABUE tornerà live a settembre con 7 imperdibili appuntamenti all’Arena di Verona! Ai live del 27, 29 e 30 settembre (TUTTI SOLD OUT) e 1 e 3 ottobre (ENTRAMBE SOLD OUT) e 4 ottobre si aggiunge infatti, a grande richiesta, una settima data il 6 ottobre, ultimo appuntamento live italiano dell’artista per il 2022.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di lunedì, 20 giugno, su Ticketone e Ticketmaster. Info su www.friendsandpartners.it

Per gli iscritti al Bar Mario biglietti in pre-sale dalle ore 12.00 di oggi, venerdì 17 giugno (https://www.ligabue.com/barmario).

Ad ottobre poi LIGABUE sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee. Ecco le date: 26 ottobre al Razzmatazz di BARCELLONA (recupero del 20 maggio), 28 ottobre al Cirque Royal di BRUXELLES (recupero del 25 maggio), 30 ottobre al Bataclan di PARIGI (recupero del 26 maggio), 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di LONDRA (recupero del 22 maggio).

Tutti i biglietti acquistati per le date europee resteranno validi per le nuove date. Tutte le info su www.friendsandpartners.it.

“Non cambierei questa vita con nessun’altra” (Warner Music) è l’ultimo brano di Ligabue, attualmente in rotazione radiofonica e accompagnato da un video, diretto dallo stesso Liga insieme a Riccardo Guarneri, visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=uswbU5yGcTs

È disponibile in libreria e negli store digitali “UNA STORIA” (Mondadori), l’autobiografia di Ligabue in cui per la prima racconta la sua storia, appunto, quella più intima, personale e famigliare, e ne fa un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi.

RTL 102.5 è partner delle 7 date all’Arena di Verona.

www.ligabue.com

it-it.facebook.com/Ligabue/ – www.instagram.com/ligabue_official – twitter.com/ligabue

www.ligabue.com/barmario

Altri articoli di Concerti su Dietro la Notizia