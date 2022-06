Arpa Lombardia: Ozono, in Lombardia valori in aumento

Il forte irraggiamento solare di questi giorni ha favorito l’incremento delle concentrazioni di ozono, che il 15 giugno, hanno superato la soglia di informazione dei 180 microgrammi/metrocubo in alcune stazioni lombarde.

In particolare, il valore è stato oltrepassato nelle province di Bergamo (con un massimo orario di 196 µg/m3 a Osio Sotto), Pavia (con un massimo di 193 µg/m3 a Cornale), Varese (con un massimo di 189 µg/m3 a Saronno), Como (con un massimo di 186 µg/m3 a Cantù) e Monza (con un massimo di 185 µg/m3 a Meda).

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia, nei prossimi giorni sulla nostra regione insisterà una solida area di alta pressione, con giornate prevalentemente soleggiate e senza precipitazioni, salvo occasionali e isolati rovesci sui rilievi prealpini.

Le temperature massime, che oggi hanno toccato i 36°C, saranno stazionarie o in lieve flessione tra venerdì e sabato e nuovamente in lieve risalita domenica. Dalla serata venerdì alla prima parte della giornata di sabato, venti in graduale rinforzo dai quadranti orientali, poi in attenuazione.

Le condizioni meteo si manterranno quindi sostanzialmente favorevoli alla formazione e accumulo dell’ozono.

Per minimizzare gli effetti di questo inquinante fotochimico sulla salute, specialmente nei soggetti più a rischio come bambini, anziani o persone con problemi respiratori, è consigliabile evitare il più possibile le attività all’aria aperta nelle ore di maggiore insolazione, generalmente dalle 12 alle 16.

Utile anche una dieta ricca di sostanze antiossidanti a base di frutta o verdura di stagione.

Sul sito Arpa Lombardia sono disponibili l’INFORMATIVA OZONO e i dati registrati quotidianamente dalla rete di monitoraggio qualità dell’aria.

https://www.arpalombardia.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro La Notizia