AL VIA GardaLo!

24, 25 e 26 giugno al Vittoriale, al via l’edizione pilota del primo Festival del Lago di Garda,

ideato e diretto da Giordano Bruno Guerri

Quattro percorsi tematici per oltre 20 incontri tra conferenze, spettacoli, dialoghi a confronto per discutere a tutto tondo della contemporaneità

Laboratori e visite speciali a misura di bambini, per la prima volta al Vittoriale

Beck, Alessandro Bergonzoni, Gianni Biondillo, Franco Cardini

Paolo Crepet, Domenico De Masi, Ernesto Galli della Loggia, Luca Doninelli Camillo Langone, Michela Marzano e Italo Rota alcuni dei nomi attesi a GardaLo!

Per l’occasione domenica 26 giugno l’ingresso al Parco del Vittoriale sarà gratuito

Vede finalmente la luce nel 2022 GardaLo!, il Festival culturale che coinvolge la sponda lombarda del Lago di Garda, fortemente voluto e progettato per un’area che – a fronte di un turismo straordinario per qualità e quantità – mancava ancora di un appuntamento che ne arricchisse l’offerta culturale, sociale e di intrattenimento. Quest’anno il pubblico verrà accolto negli splendidi spazi del Parco del Vittoriale.

Dopo i festeggiamenti dell’anno del centenario che ne hanno battezzato la ripresa, il Vittoriale degli Italiani prosegue dunque nella sua missione di promozione della cultura e del pensiero riconfermandosi un motore di modernità.

Ideati dal Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, tre giorni aperti a tutti, per un’edizione pilota tra percorsi e attività pensati per i più piccoli che affiancheranno incontri sui grandi temi del presente, dalla storia all’innovazione e alle start up, passando per la scuola e i giovani come investimento per il futuro.

Concluderanno le giornate di sabato e domenica due spettacoli all’Anfiteatro del Vittoriale per ritrovarsi insieme, di fronte al Lago illuminato nella sua veste notturna.

* Aggiornamenti e informazioni sul sito www.gardalo.it e alla mail info@gardalo.it

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia