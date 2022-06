Dall’1 al 3 luglio 2022 al teatro fACTORy32 di Milano, prima nazionale di

“Discorsi Senza Punto Mentre la Verità Ciao”

Uno spettacolo spiazzante, esilarante, stimolante e molti altri “ante”

Un “testo-iceberg” firmato da due autori under 35 che abbraccia la poliedricità della natura per raccontare la cosa più semplice e complessa che ci sia: la vita. L’esistenza come una corsa a ostacoli, raccontata da maratoneti, tra etichette, cadute e piccole, grandi vittorie

Dopo il successo di “CAFARDS – Il Buio Dopo L’alba” e “Petrolio. Una Storia a Colori”, PaT – Passi Teatrali torna sulle scene milanesi con la prima nazionale di un’opera super-contemporanea e piena di potenziale: Discorsi Senza Punto Mentre la Verità Ciao, sul palco del teatro fACTORy32 dall’1 al 3 luglio 2022.

Sul palco per questo spettacolo scritto da Rodolfo Ciulla e Aureliano Delisi, che chiuderà la stagione teatrale 2021/2022 di fACTORy32, gli attori Gledis Cinque, Erica Del Bianco, Federico Rubino e Nick Russo, con la regia di Pier Vittorio Mannucci.

Discorsi Senza Punto Mentre la Verità Ciao è un testo che con la sua particolare originalità ha sedotto molti addetti ai lavori ancor prima di debuttare, vincendo la prima edizione del concorso “PaT – Passi Teatrali” per la Drammaturgia Italiana Contemporanea Under 35 (organizzato in collaborazione con fACTORy32 e lo spazio teatrale Quarta Parete di Milano), conquistando il premio di drammaturgia contemporanea “Shakespeare Is Now” (2019) e arrivando alla finale di “Drammi Di Forza Maggiore” (2021).

www.passiteatrali.org

fACTORy32 – Via Giacomo Watt, 32 – Milano

biglietti: Intero 14€, +2€ Tessera Associativa

orari: venerdì 1 luglio ore 20.00, sabato 2 luglio ore 20.30 – domenica 3 luglio ore 20.30

durata: 70 minuti

prenotazioni e informazioni: info@factory32.it – cell. 333 281 7924

www.factory32.it

