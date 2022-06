Flowers Festival 2022 – Il ritorno

Domani sera dal vivo Skunk Anansie Celebrating 25 years

Opening act MANITOBA + R.Y.F.

Cortile della Lavanderia a Vapore

Parco della Certosa, Corso Pastrengo 51, Collegno (TO)

www.flowersfestival.it

Biglietti disponibili al costo di 40 € + d.p. sui circuiti ticketone.it e mailticket.it

Domani sera, venerdì 1 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), salirà sul palco Skunk Anansie, per il terzo appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Acclamati da pubblico e critica gli iconici Skunk Anansie, tra le rock band britanniche più grandi di tutti i tempi, tornano in tour in occasione del 25° anniversario dalla loro fondazione. La band della frontwoman Skin, tra le più importanti icone musicali femminili a livello mondiale e non solo, ha iniziato nel 1994 negli scantinati di Londra, per poi sciogliersi nel 2001 per ragioni non precisate. Nel 2009 il gruppo si è riformato e finora ha pubblicato un totale di sei album in studio, tra cui figurano il primo disco Paranoides y Sunburnt (1995), Post Orgasmic Chill (1999), Wonderlustre (2010), Black Traffic (2012) e Anarchytecture (2016). Un grande ritorno per vivere nuovamente la potenza del loro live.

Il festival continua con PSICOLOGI (2 luglio), MASSIMO PERICOLO/VILLABANKS (3 luglio), CAPAREZZA (4 luglio), CARMEN CONSOLI (5 luglio), GEMITAIZ (6 luglio), MANUEL AGNELLI (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.

Le casse che vibrano. Le mani che applaudono. Le canzoni urlate al cielo. Le emozioni, i baci, i sorrisi, il cuore che torna a pulsare di energia e di grandi emozioni. È tempo di concerti dal vivo, all’aperto, d’estate e con il pubblico in piedi. È tempo di tornare a vivere la musica, insieme.

L’area spettacoli di Flowers Festival apre al pubblico partire dalle ore 19.00, all’interno dell’area saranno presenti M** Bun con ampia scelta di food comprese opzioni vegetariane, e Ottimo! Gelaterie. I biglietti sono in vendita on line sul sito e tramite i circuiti www.mailticket.it e www.ticketone.it. Si potranno altresì acquistare direttamente presso la biglietteria allestita presso l’area spettacoli a partire dalle ore 18 di ogni giorno di spettacolo.

Flowers Festival 2022

dal 29 giugno al 16 Luglio

apertura porte ore 19

www.flowersfestival.it

info@flowersfestival.it

tel 011 3174997

