Sono giunte al termine le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 maschili.

Nel corso dell’ultima settimana sui campi della Brianza si è svolta la prestigiosa competizione, organizzata e gestita dalla collaborazione tra il Comitato Regionale FIPAV Lombardia e il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco, che ha visto i giovani più promettenti del panorama pallavolistico italiano contendersi il Titolo.

Le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 sono tornate per la prima volta dall’inizio della pandemia da Covid-19 al loro regolare svolgimento, rappresentando un punto di ripartenza per tutto il mondo della pallavolo giovanile.

Uno spettacolo reso possibile dal grande impegno portato avanti da tutte le Società partecipanti e anche da quelle del territorio non partecipanti, alle quali il Comitato Regionale FIPAV Lombardia e il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco hanno voluto regalare un evento simile come ringraziamento per l’impegno straordinario dimostrato nella crescita sportiva e valoriale dei loro giovani talenti.

A fare da cornice a questa importante manifestazione sono stati i Comuni di Monza, Agrate Brianza, Brugherio e Concorezzo, che hanno messo a disposizione i loro palazzetti, sui quali i ragazzi si sono sfidati all’insegna dell’agonismo e della sportività.

Prima dell’inizio della finale si è voluta esprimere la vicinanza alla sofferenza che sta colpendo il popolo ucraino suonando il loro inno insieme a quello italiano, come simbolo dell’unione che il mondo dello sport rappresenta in ogni suo gesto e manifestazione.

La finalissima è stata giocata a Monza. Sul campo dell’Arena di Monza le due contendenti al titolo si sono sfidate in una partita all’ultimo fiato.

Il sestetto di Volley Treviso e la formazione dei Diavoli Powervolley hanno combattuto su tutti i palloni in una finale piena di emozioni, che ha visto trionfare con il punteggio di 3-0 (25-20; 25-15; 25-16) i Diavoli Powervolley, che riescono quindi a difendere il titolo diventando nuovamente Campioni d’Italia Under 17 maschile. Nonostante la grande prestazione, Volley Treviso deve arrendersi, conquistando così il 2° posto.

A premiare i Campioni Nazionali Giovanili Under 17 maschili 2021/2022 Diavoli Powervolley, sono Adriano Bilato, Vicepresidente FIPAV, insieme a Piero Cezza, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lombardia, e Massimo Sala, Presidente Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco.

La 2° classificata Volley Treviso riceve il riconoscimento da Francesco Apostoli, Consigliere FIPAV, insieme a Piero Cezza e Massimo Sala.

Il 3° posto è stato conquistato da Vero Volley Banco Bpm nel corso della mattinata sul campo del Palasport di Concorezzo; i monzesi hanno battuto per 3-1 (24-26; 25-17; 25-16; 25-20) la concorrenza di Itas Trentino che conclude il suo percorso al 4° posto.

A premiare la squadra di Vero Volley Banco Bpm, 3° classificata, sono Massimo Sala, insieme a Marco Riva, Presidente CONI Lombardia e Silvia Strigazzi, Consigliere Fipav.

Tutti i risultati e le classifiche della manifestazione sono disponibili su https://www.finalivolleycrai.it/finali-nazionali-volley-under-17-maschile-2022

