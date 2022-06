Da giugno, nell’estate di Italia 1 arrivano in prima serata le attesissime stagioni inedite di “Chicago P.D.” (da lunedì 6) e “Chicago Fire” (da mercoledì 8).

L’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore.

“Chicago P.D.”, nato come spin-off di “Chicago Fire”, vede come protagonisti i poliziotti del distretto 21° del Dipartimento di Polizia di Chicago. L’ottava stagione prosegue con le indagini dell’Intelligence guidata dal sergente Hank Voight (Jason Beghe).

Nel frattempo, le imprese dell’agente Atwater (LaRoyce Hawkins) saranno ostacolare dal resto del team che sembra intenzionato a coprire le spalle al detective Doyle (Mickey O’Sullivan), a seguito della denuncia per razzismo nel finale della passata stagione. Hailey (Tracy Spiridakos) e Jaym (Jesse Lee Soffer), invece, proveranno a fare chiarezza su ciò che provano reciprocamente.

“Chicago Fire” racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse. Nella nona stagione i coraggiosi eroi capitanati dal comandante Matthew Casey (Jesse Spencer) affiancato dal tenente Kelly Severide (Taylor Kinney) accoglieranno una new entry, Gianna Mackey (Adriyan Rae), che affiancherà la collega Sylvie Brett (Kara Killmer) sull’ Ambulanza 61.

