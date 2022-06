E’ online online il video di “IL CANTO DELLA LAVATRICE”, secondo brano estratto dall’album “CANZONI DA MUSEO” della poliedrica cantautrice Roberta Giallo.

Il video è visibile al link di seguito: https://youtu.be/HBJ95aCXyjQ

“Il canto della lavatrice” nasce come componimento ad opera del poeta Roberto Roversi, noto per la forte vocazione sociale e civile e per aver scritto alcuni testi in seguito musicati da Lucio Dalla. Il testo era infatti originariamente destinato al cantautore bolognese ed è stato donato a Roberta Giallo da Antonio Bagnoli, editore Pendragon e nipote del poeta. La cantautrice ha poi deciso di donare nuova vita a questi versi, creandone un’opera musicale inedita, rendendoli canzone.

Il video, realizzato con il contributo di Comune di Bologna – City of Music Unesco e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si svolge presso il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, per portare a compimento una congiunzione tra arti performative, spazi architettonici di pregio e arte figurativa, cifra stilistica assoluta della cantautrice Roberta Giallo. Il video è a cura del videomaker Nicolò Donati.

«Inizialmente ho visualizzato l’oggetto a cui tutti penseremmo nell’immediato: la lavatrice nel mondo attuale è elettrodomestico, arnese tecnologico. Poi però l’ispirazione ha preso una forza inaudita e da qualche parte ho intravisto ”Colei Che Lava” – dichiara Roberta Giallo a proposito del video – da comune elettrodomestico la Lavatrice è divenuta figura mitologica eternamente danzante e sottratta al tempo, persona con attributi di Deità: “Lei lava mia anima nera e mi toglie la voglia di morire”. Ho danzato, vestita di nero e di bianco, per Essere Lei, per un giorno, e per L’Eternità. Poi ho ricevuto la “grazia” di poter girare il videoclip nel meraviglioso e iconico MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna… perchè l’arte ha bisogno d’arte!»

Oggi 9 giugno, l’artista sarà in scena presso Théâtre Des Variétés di Montecarlo (ore 20.00 – Sede Dante 22, bd P.cesse Charlotte) insieme al giornalista Ernesto Assante con lo spettacolo “Il mio incontro con Lucio Dalla”. In questa occasione i due autori saranno accompagnati dalla violinista Valentino Corvino.

Lo spettacolo, scritto da Roberta Giallo ed Ernesto Assante, prevede il racconto del loro personalissimo ed irripetibile incontro con l’eclettica personalità di Lucio Dalla. Il critico musicale e la cantautrice condivideranno aneddoti seri, a tratti folli e spesso divertenti, atti a far comprendere il genio di Lucio Dalla, grazie anche al dialogo e al ricordo delle loro esperienze personali con il celebre cantautore.

