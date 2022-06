Domenica in Cascina 2022 a Cavenago Brianza

Giochi, street food e spettacoli sotto la Collina

Il 19 giugno dalle 14.30, Località Cascina Sofia – Cavenago di Brianza (MB)

Arriva Domenica in Cascina 2022, l’iniziativa organizzata da CEM Ambiente, azienda che si occupa del servizio di igiene urbana, nella sua bella sede di Cavenago Brianza, in località Cascina Sofia.

Si terrà il 19 giugno dalle 14.30 alle 21 circa: un intero pomeriggio, di giochi, laboratori, degustazioni, street food e spettacoli, tutti gratuiti, sotto la Collina che ieri era una discarica. In programma anche visite guidate, sia naturalistiche che storiche, nell’oasi recuperata ai rifiuti.

Ecco il programma

Dalle 14.30 alle 18.00

Laboratorio creativo “Wonder bikes” con Traccia di Colore

Caccia al Tesoro con To Science

Degustazione di miele per grandi (su prenotazione) e Laboratorio sulle api per i piccini con Apicoltura Apiqu

Laboratorio di ciclo-riparazione con Movimento Centrale

Ritmica musicale di gruppo “drum circle” con Mauro Faccioli

Torneo di Ping pong con Tennistavolo Morelli (su prenotazione)

E poi, visite guidate all’ex discarica (su prenotazione)

• La storia della ex discarica con To Science

• Visita naturalistica con Parco Pane

Alle 17.45

Spettacolo teatrale per bambini Poesie da dentro la terra con Teatro positivo

Dalle 19.00

Dj set nel bosco con Intercomunale Trash Brianza

PER TUTTA LA GIORNATA: Street food con birra, pane e salame, prodotti siciliani, salamelle e patatine fritte. Con Hibu, Protezione Civile, Sam e Rosy

«Una bella iniziativa che CEM organizza dal 2014 e che quest’anno, dopo due anni di sospensione per la pandemia, torna con un format diverso e attività originali – dice Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente.

Novità dell’anno, il dj set nel bosco che porterà una ventata di gioventù nella nostra sede con la musica pop che piace ai ragazzi e alle ragazze. Quel pubblico giovane che desideriamo avvicinare e appassionare all’Ambiente attraverso il divertimento nella natura, certamente; ma un divertimento basato sulla cura e il rispetto di ciò che ci circonda».

SAVE THE DATE

Cosa: Domeniche in cascina 2022

Quando: il 19 giugno dalle ore 14,30 alle 21

Dove: sede CEM Ambiente, Località Cascina Sofia (proseguimento di via Manzoni) – Cavenago Brianza (MB).

Per info: comunicazione@cemambiente.it

Tutte le attività sono gratuite.

ATTENZIONE, alcune attività vanno prenotate sul sito di CEM: www.cemambiente.it/domenicaincollina

