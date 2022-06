Chiara Suffritti tra i 5 vincitori dell’Heimburger Award

Premio rivolto a ricercatori che sono distinti nello studio sulle malattie della coagulazione

Al via le application per l’edizione del 2023: in palio 5 contributi da 25mila euro

La ricercatrice italiana Chiara Suffritti si è aggiudicata uno dei 5 contributi dell’edizione 2022 del Heimburger Award premio istituito nel 2008 in memoria del Professor Norbert Heimburger, scienziato che ha dedicato trent’anni alla ricerca in CSL Behring. Titolo del Progetto: “Phenotypic variability in hemophilia: role of miRNAs”.

“L’emofilia A è causata da mutazioni nel gene F8, tuttavia pazienti che presentano una stessa mutazione possono manifestare diversa gravità di malattia” spiega la dottoressa Soffritti “I microRNA, piccole molecole di RNA, potrebbero influire sul gene F8 determinando una gravità del sanguinamento variabile.

Scopo dello studio è l’analisi dei microRNA in pazienti con emofilia A che condividono una stessa mutazione ma presentano differente gravità di malattia. Se l’ipotesi dello studio sarà confermata, i microRNA potrebbero assumere in futuro un ruolo di utili biomarcatori della progressione della malattia”.

Il Prof. Norbert Heimburger, scienziato in forza a CSL Behring, ha dedicato il suo lavoro allo studio dell’emostasi. Nella sua carriera ha caratterizzato e purificato un gran numero di proteine del plasma, passo fondamentale per renderle disponibili alla comunità medica come opzioni terapeutiche. Uno dei suoi contributi principali in quest’area è stato lo sviluppo di prodotti plasmaderivati virus inattivati mediante pastorizzazione.

Grazie alla sua determinazione e alla costante collaborazione con i migliori specialisti nel campo dell’emofilia e della coagulazione, nel 1981 CSL Behring ha reso disponibile ai pazienti il primo concentrato di fattore VIII virus-inattivato .

Decorato con l’Ordine del Merito della Repubblica Federale Tedesca nel 1991, il Prof. Heimburger è andato in pensione nel 1991 ma ha continuato a collaborare con CSL Behring come Consulente scientifico fino al suo decesso, avvenuto nel settembre del 2006.

In suo onore, CSL Behring ha creato l’Heimburger Award per riconoscere la ricerca clinica e/o preclinica di specialisti della coagulazione emergenti che lavorano per migliorare la cura dei pazienti con disturbi emorragici.

Chiara Suffritti è Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano e ha conseguito un Dottorato in Metodologia Clinica. Per diversi anni ha condotto ricerche riguardanti l’angioedema ereditario, una malattia rara. Dal 2020 fa parte del team del Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi, presso Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dove ha iniziato ad occuparsi di emofilia.

Con la premiazione del 2022 si apre ufficialmente l’application per l’edizione del 2023. Anche in questo caso saranno premiati 5 progetti con un contributo da 25mila euro ciascuno.

Le domande consistono in un modulo da compilare, un breve CV e una proposta di ricerca (di una pagina), e devono avere timbro postale con data fino al 4 Novembre 2022 per essere ammesse al prossimo ciclo.

