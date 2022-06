Rosa Chemical, esce oggi il video del nuovo singolo “Polka 3”

Rosa Chemical, fuori il nuovo singolo “Polka 3” continuo della serie “Polka” manifesto dell’artista

Online oggi il video ufficiale ambientato in un folle matrimonio gipsy

Per ascoltare e guardare Polka3: https://capitol.lnk.to/polka3

Esce oggi, mercoledì 8 giugno 2022, il video ufficiale del nuovo singolo di ROSA CHEMICAL: “POLKA 3”, prodotto da BDOPE e fuori da venerdì 3 giugno su tutte le piattaforme (Capitol Records/Universal Music), continuo ideale della serie di brani “POLKA” che hanno caratterizzato il percorso dell’artista fin dagli esordi e che lo hanno fatto conoscere al pubblico per il linguaggio politicamente scorretto e non convenzionale. Anche “POLKA 3” risulta non etichettabile in alcun genere, un mix di cultura gitana e musica elettronica.

Un video prodotto da E Ventures, diretto da Marco Salom e scritto da Rosa Chemical, based on a true gipsy story, e con protagonista Rosa, che compare fin dalla prima scena in veste di uno sposo luccicante e serioso. Un matrimonio della comunità gipsy quello che viene festeggiato tra fuochi d’artificio, cibo, risate ma con un finale dal risvolto diverso e inaspettato.

Un incontro tra due famiglie, un accordo che sembra essere andato a buon fine e dà il via ad una festa danzante immersa in un clima di balli e risate da un lato, sguardi seri e provocatori dall’altro, il tutto in una celebrazione dell’amore libero e della voglia di essere se stessi, senza schemi prefissati. Fino al momento della cerimonia, che tra occhiate dubbiose e sorrisi di consapevolezza, vede un ribaltamento della situazione.

“Fin dall’inizio della mia carriera ho fatto dell’espressione artistica e del libero pensiero il mio mantra. Anche in questo video ho deciso di rappresentare la libertà di essere ciò chi si vuole e di poter amare chi si vuole, soprattutto in un mese importante come è il Pride Month. La comunità gipsy credo sia perfetta per esprimere questo tipo di anticonformismo e voglia di non omologarsi a niente, oltre che il gusto per tutto ciò che è eccessivo” – ha spiegato Rosa Chemical.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia