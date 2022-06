Buonissimi ma anche tanto emozionati. Mancano 48 ore al charity event dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN OdV – dedicato alla raccolta fondi per la ricerca scientifica, con il sostegno di tanti appassionati dell’enogastronomia del Mediterraneo.

La quarta edizione, realizzata sempre con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e ideata e organizzata da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, si terrà il prossimo 20 giugno, a partire dalle 19,30, nello scenario incantevole delle Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare (SA).

«Siamo particolarmente emozionati per questa edizione alle porte che con il ricavato andrà a sostenere un progetto molto particolare. Con Buonissimi scegliamo di sostenere il progetto biennale di ricerca CHANCE (Five hundreds CHildren with cANCErs) dell’Istituto di ricerca CEINGE di Napoli, per conoscere il panorama dell’ereditarietà genetica nel cancro infantile e facilitare lo sviluppo dei trattamenti personalizzati. Perché se in alcune patologie, su quattro bambini, tre guariscono e uno no, ce ne sono altre in cui accade esattamente il contrario: non dobbiamo smettere di nutrire la ricerca», dice Anna Maria Alfani, Presidente OdV.

L’invito è a partecipare in tanti: fare festa tutti insieme contribuirà al futuro dei piccoli malati oncologici che hanno diritto di guardare al domani. CHANCE è proprio questo, una possibilità, ma studiata su misura. Non più protocolli generalizzati, ma cure precise sul singolo paziente.

Buonissimi, che vede impegnati oltre 150 tra i maggiori esponenti del mondo food italiano, sarà anche “eco festa”, ovvero un evento sostenibile, ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente. Niente plastica, stoviglie riciclabili, tutti i materiali utilizzati saranno biodegradabili e compostabili, così da poter essere eliminati insieme agli scarti e ai rifiuti alimentari.

Esauriti i biglietti online: ancora disponibili nei punti solidali indicati sul sito www.buonissimi.org e al botteghino delle Rocce Rosse la sera dell’evento.

