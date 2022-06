In occasione della Festa della Musica il 21 giugno 2022, sul palco di Parco Schuster a San Paolo LAZIOSound porterà live con i suoi più grandi successi un nome simbolo della “scuola romana” e della scena musicale italiana, Max Gazzè, con l’opening di Alfa, cantautore del momento, classe 2000, reduce dal successo del Progetto Wanderlust, con all’attivo grandi collaborazioni, oltre 253mila follower su Instagram, 292mila iscritti al canale Youtube e 878mila follower su TikTok, 130 milioni di views su Youtube, oltre 330 milioni di stream su Spotify e più di 18 milioni di stream di Apple Music.

La grande festa a ingresso gratuito nella cornice di Parco Schuster sarà anche l’occasione per scoprire tutti insieme per la prima volta i vincitori di LAZIOSound 2022: biVio per Songwriting Heroes, Duo Ciampa Piccotti per I LOVE MOZART, Federico Buccini e JEMMA Label per Jazzology, PITCHES per God is A Producer, Polemica per Urban Icon.

“Con questo appuntamento che risponde alla chiamata della Festa della Musica” dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio “si conferma e rinnova LAZIOSound come programma di valorizzazione delle eccellenze musicali del territorio offrendo spazi, palcoscenici, produzioni e collaborazioni per gli artisti, e occasioni di incontro e scoperta delle proposte musicali della regione per i giovani. Un nuovo appuntamento, dopo le sei date live di selezione, che la regione regala a Roma con una serata di musica e di eccellenze, un segnale di ripartenza per la musica – che con LAZIOSound non si è mai fermata – e per tutti noi”.

21 giugno – Parco Schuster Basilica di San Paolo, h 21.00, ingresso gratuito

Prenotazioni: https://link.dice.fm/W636f5c258e3

