Rugby: Nazionale Femminile, a Roma il primo Raduno Estivo

Roma – Seconda giornata di allenamento presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ per le Azzurre convocate in occasione del primo raduno estivo, in vista dei prossimi impegni internazionali. Il programma di avvicinamento alla Rugby World Cup 2021, che avrà luogo il prossimo autunno in Nuova Zelanda (USA v Italia, 9 ottobre; Italia v Canada, 16 ottobre; Giappone v Italia, 23 ottobre gli appuntamenti della fase a gironi), prevede un primo Test Match con il Canada domenica 24 luglio, presso lo Starlight Stadium di Langford, a cui seguiranno altri incontri in via di definizione. Ieri pomeriggio le trenta atlete hanno partecipato alla prima sessione di allenamento in campo; nella mattinata odierna, si sono svolti i test fisici personalizzati sotto la guida del preparatore atletico e, a seguire, il lavoro è proseguito per reparti. La lista delle 30 atlete convocate: ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 53 caps

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 106 caps

BARRO Francesca – Valsugana Rugby, 1 cap

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 69 caps

CAVINA, Micol – Villorba Rugby, 5 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 7 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 28 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 33 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 21 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 86 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 81 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 53 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 32 cap

MADIA, Veronica – Rugby Colorno, 30 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 43 caps

MARIS Gaia – Valsugana Rugby Padova, 9 caps

MERLO Michela – Rugby Colorno, 11 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 24 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 13 caps

RIGONI Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 54 caps

ROLFI, Sofia – Rugby Colorno, esordiente

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 5 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STECCA, Emanuela – Villorba Rugby, 2 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 66 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 23 caps

TURANI Silvia – Rugby Colorno, 18 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 8 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 11 caps

Federugby.it

