La società Milano-Serravalle ha comunicato le chiusure estive che riguardano la rotonda di svincolo autostradale di via Piave.

Ecco le date:

Dal 15 giugno al 4 agosto

Chiusura della rampa di ingresso per chi va in direzione Monza. Chi va verso Monza, dunque, non potrà usare la rotonda di via Piave per entrare in autostrada.

Lavori: Durante questo periodo verranno completati i lavori della rampa di ingresso, della carreggiata in direzione Monza e si procederà alla costruzione dello spartitraffico.

Dal 5 agosto al 5 settembre

Chiusura della rampa di uscita Bollate-Novate per chi va in direzione Rho. Chi proviene da Monza, dunque, non potrà usare la rotonda di via Piave per entrare a Bollate.

Lavori: Durante questo periodo verranno completati i lavori della rampa di uscita, della carreggiata in direzione Rho e dello spartitraffico.

Settembre

Nella prima settimana di settembre verranno anche completati i lavori della ciclabile che dalla scuola superiore di via Varalli porta alle vie 4 novembre/per Novate.

https://comune.bollate.mi.it

