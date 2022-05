Nel corso di questo fine settimana il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco si è apprestato ad assistere e premiare la finale di categoria Under 13 maschile.

Le Quattro squadre finaliste Diavoli Powervolley, Pallavolo Milano Vittorio Veneto, Volley Lucernate e Desio Volley Brianza si sono affrontate sui campi di Brugherio e Lucernate rispettivamente per la finalissima e la finale 3°/4° posto.

La combattuta finalissima è stata decisa in poco più di un’ora di gioco a Brugherio, con il punteggio di 2-1 (25-16; 25-27; 25-18) in favore dei Diavoli Powervolley che, dopo i titoli Under 15,17 e 19 si aggiudicano anche il Titolo di Campioni Under 13 maschile 21/22 battendo gli avversari di Pallavolo Milano Vittorio Veneto.

La finale 3°/4° ha visto affrontarsi le formazioni di Volley Lucernate e Desio Volley Brianza.

Le squadre si sono scontrate nel pomeriggio sul campo di Lucernate, i padroni di casa di Volley Lucernate si sono dovuti arrendere al sestetto ospite di Desio Volley Brianza che ha prevalso con un secco 2-0 (25-18; 25-18) aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.

