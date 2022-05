“Un po’ di leggerezza”, il nuovo singolo di Hermess

Dal cantautore bolognese, un inno alla serenità.

Dopo l’attenzione suscitata dal precedente singolo “Incanto” (uscito il giorno di Natale dello scorso anno), Hermess ritorna alla ribalta con una nuova canzone che vuole essere un vero e proprio inno alla spensieratezza e alla serenità.

“Un po’ di leggerezza” è il titolo di questo nuovo lavoro del giovane artista bolognese, che oscilla fra rap, pop e cantautorato, e in cui risuona il sound dei suoi riferimenti musicali e degli artisti da lui più amati: da Cremonini a Jovanotti, da Lucio Dalla a Samuele Bersani.

In questo brano, Hermess mescola temi seri alla necessità di trovare momenti di “leggerezza” e il risultato è un testo bello anche solo da leggere, accompagnato da un pop intelligente, ironico e pieno di energia.

“L’obiettivo” racconta Hermess, “è non far pensare a tutte le cose brutte che ci circondano, per quei tre minuti della durata della canzone”.

E l’obiettivo è pienamente centrato: “Un po’ di leggerezza” ci regala una boccata d’aria fresca, e ci colpisce con il suo sound accattivante ma non banale, e con il suo il testo che si rivela un intelligente inno alla ricerca della serenità.

Ascolta “Un po’ di leggerezza” di Hermess su Spotify

