Il 10 giugno uscirà il nuovo album “Gold Rush Kid”

Con la hit mondiale “Budapest” ha riportato la canzone d’autore in vetta alle classifiche

Con gli album “Wanted on Voyage” e “Staying at Tamara’s” ha venduto milioni di copie in tutto il mondo

George Ezra – venerdì 24 febbraio 2023 – Milano Mediolanum Forum – Unica data in Italia

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello A numerato: € 44,00 + diritto di prevendita

Anello B Gold numerato: € 44,00 + diritto di prevendita

Anello B laterale non numerato: € 32,00 + diritto di prevendita

Anello C centrale numerato: € 32,00 + diritto di prevendita

Anello C laterale non numerato: € 28,00 + diritto di prevendita

George Ezra VIP Package

Prezzo: € 106,72

Il pacchetto include:

Un biglietto di miglior posto in Tribuna numerata

Un Poster VIP del tour firmato da George

Laminato e cordino VIP di George Ezra

Arriva in Italia per un’unica imperdibile data del suo tour, il pluripremiato cantautore inglese George Ezra venerdì 24 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

Tornato sulle scene con il singolo “Anyone For You”, che ha scalato le classifiche radiofoniche italiane ed europee, e dopo “Green Green Grass”, il secondo brano estratto dal nuovo album “Gold Rush Kid” in uscita il prossimo 10 giugno a distanza di quattro anni da “Staying At Tamara’s”, George Ezra ha annunciato recentemente un tour che si terrà nelle arene del Regno Unito e partirà a settembre, anticipato dallo speciale concerto di luglio al Finsbury Park di Londra.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 18 maggio su www.ticketmaster.it, Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 20 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

Media Partner:

RDS 100% Grandi Successi – www.rds.it

