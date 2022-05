Rugby: Peroni TOP10, la finale è il Derby d’Italia

La Femi-CZ Rovigo soffre, cade e poi risorge conquistando il diritto al Derby d’Italia nella Finalissima del 28 Maggio per il titolo al “Lanfranchi” di Parma. Onore al Valorugby, protagonista di un match ben giocato, dominato nella fase centrale che aveva spostato nettamente gli equilibri tattici e nervosi di un confronto poi rianimato per i padroni di casa da una squadra capace di ritrovarsi, spinta anche da un pubblico mai come oggi sedicesimo uomo per diritto.

Primo Tempo.

Rovigo subito in pressione con gli avanti, che piantano la bandierina dentro i 22 in attacco nei primi minuti tentando il primo strappo su drive da touche: il Valorugby è però impermeabile e pur soffrendo resiste e si guadagna un fallo a favore che spegne l’azione. Gli emiliani sono decisamente con la testa nel match, e alla prima mischia chiusa reagiscono all’ingaggio sfavorevole trovando un turn-over nel cuore dei 22 rodigini.

Il match è vibrante, con squadre a sfidarsi a viso aperto: al 10’ incursione rossoblu dopo un lungo periodo di possesso ospite, la difesa è costretta al fallo e Van Reenen va per i pali da una trentina di metri sbloccando lo score sul 3 a 0.

Sui punti di collisione è guerra, con entrambe le difese molto sollecitate sul perimetro stretto ed una buona propensione rossoblu ad esplorare il fronte allargato su input di Van Reenen. È il XV polesano a dirigere le operazioni ora, più performante in fase di conquista e sul breakdown: al 19’ nuova chance al piede per Van Reenen, ma la palla esce larga sul palo di sinistra ed il punteggio non cambia.

Il Valorugby non ci sta ed attorno al 20’ va a giocare una lunga fase in campo nemico: i difensori rodigini soffrono e alla lunga cedono, con la mischia dei Diavoli che al 26’ va a schiacciare sotto i pali. L’arbitro però ha un dubbio sul tocco e chiede l’intervento del TMO, che conferma il dubbio annullando la meta.

Rovigo torna in attacco e sul gioco a terra mette in difficoltà gli emiliani, che sono costretti nuovamente al fallo: Van Reenen va sicuro da posizione non difficile, ma anche questo tentativo esce largo, quasta volta a destra. Al 32’ bella iniziativa rodigina alla mano, la palla arriva all’ala malgrado la grande pressione della linea in opposizione, Bacchetti fissa e lancia Uncini all’interno ma per l’arbitro c’è un leggero in-avanti e la marcatura non viene assegnata, tra le proteste del Battaglini.

Negli ultimi minuti nuovo forcing per i reggiani, con Van Reenen a regalare una buona chance grazie ad un avanti su presa alta: negli sviluppi Rovigo chiude però bene ogni spazio e la frazione va in archivio sul 3 a 0.

Secondo Tempo.

È decisamente ruvido il rientro in campo dopo il riposo. Valorugby che tenta un’incursione, nei primi minuti, poi Rovigo che risponde, ma è davvero equilibrato il confronto in questa fase. Al 46’ mischia chiusa dentro i 22 per gli emiliani, che trovano un ingaggio devastante e si guadagnano una penaltouche sui cinque metri: lancio e drive sono impeccabili, la spinta inarrestabile, e per Silva il tocco oltre la linea è quasi una formalità. Newton non converte, punteggio che va sul 3 a 5.

Rovigo subisce il colpo, e al minuto 53 si becca un giallo ai danni di Sironi: Valorugby nuovamente in cerca del drive da penaltouche, la difesa tenta di arginare ma su cross-kick di Newton la palla arriva già in meta a Bartaccini, che controlla il rimbalzo e schiaccia. Newton questa volta è preciso, punteggio che va sul 3 a 12.

La Femi-CZ è sulle gambe e non riesce più a reagire, incassando subito dopo l’uno-duo micidiale con Amenta che segue a sostegno un avanzamento dei suoi per l’allungo sul 19 a 3, con Newton nuovamente a segno.

Il pubblico spinge i beniamini di casa ad una reazione, che però trova una difesa reggiana pronta al combattimento duro: i Bersaglieri hanno però l’occhio della tigre e da rimessa laterale trovano il varco giusto con una spinta poderosa al minuto 65, per la meta pesantissima di Cadorini trasformata da Da Re da posizione molto angolata. 10 a 19 e gara vietata ai deboli di cuore.

Il XV di Manghi è subito reattivo e trova un penalty in posizone centrale che Newton spedisce a bersaglio: 10 a 22.

Al 70’ lungo check arbitrale per una presunta entrata irregolare di spalla di Ortombina su incursione di Steolo: il TMO conferma, giallo per l’emiliano e Rovigo che tenta il tutto per tutto con un uomo in più fino a fine gara.

Il primo possesso è subito feroce, con meta sfiorata sotto l’acca: l’arbitro torna però sul vantaggio precedente, Rovigo opta per la penaltouche ed un drive che rompe ogni resistenza marcando la meta più pesante dell’anno, nuovamente a firma Cadorini, Da Re usa il mancino alla grande e da posizione defilata la mette dentro per il 17 a 22 che torna a qualificare i veneti per la Finalissima.

Al 76’ guizzo del neo-entrato Chillon, che sguscia tra le guardie reggiane da mischia chiusa sprintando per una ventina di metri prima di allungare un grabber su cui come un falco si avventa Diederich Ferrario per il tocco in extremis conteso con le unghie all’ultimo difensore in tuffo. Da Re è un cecchino infallibile, Rovigo che allunga sul 24 a 22 e mette in cassaforte la Finale.

Rovigo, Stadio Battaglini – domenica 15 maggio

Peroni TOP10, Semifinale ritorno

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 24-22

Marcatori: p.t. 11’ cp. Van Reenen (3-0); s.t. 8’ m. Silva (3-5); 16’ m. Bertaccini tr. Newton (3-12); 17’ m. Mordacci tr. Newton (3-19); 26’ m. Cadorini tr. Da Re (10-19); 29’ cp. Newton (10-22); 33’ m. Cadorini tr. Da Re (17-22); 36’ m. Ferrario tr. Da Re (24-22)

FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Bacchetti, Moscardi, Diederich Ferrario, Lertora (25’ Uncini); Van Reenen (68’ Borin), Visentin (49’ Chillon); Ruggeri (70’ Bur – 79’ Ruggeri), Lubian, Sironi (61’ Sironi); Bur (68’ Cosi), Ferro (cap.); Swanepoel (49’ Pomaro), Leccioli, (49’ Cadorini) Quaglio (79’ Rossi).

all. Coetzee

Valorugby Emilia:Farolini (cap);Bertaccini, Paletta, Schiabel (25’ Antl-29’ Schiabel- 41’ Antl), Colombo; Newton, Garcia (69’ Dominguez); Amenta (64’ Rimpelli), Mordacci, Sbrocco; Du Preez (41’ Gerosa), Dell’Acqua (69’ Dell’Acqua); Chistolini (37’ Mattioli- 78’ Chistolini), Luus (44’ Silva), Diaz (44’ Sanavia).

Arbitro: Manuel Bottino (Roma)

Assistenti: Federico Vedovelli (Sondrio) e Gabriel Chirnoaga (Roma).

Quarto Uomo: Matteo Franco (Pordenone).

Quinto Uomo: Matteo Locatelli (Bergamo).

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: 13’ s.t. giallo Sironi (Femi-CZ Rovigo); 30’ st. giallo Ortombina (Valorugby Emilia)

Calciatori: Van Reenen (Femi-CZ Rovigo) 2/3; Da Re (Femi-CZ Rovigo) 2/2; Newton (Valorugby Emilia) 3/4

Peroni Player of the Match: Ferrario (Femi-CZ Rovigo)

