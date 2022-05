ACTL – Job Farm, con D&D srl, ha organizzato per domani, giovedì 5 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 presso la Sala dei matrimoni del Comune di Varese, nell’ambito del progetto “Transizione ecologica a Varese: insieme per la sostenibilità” realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, un evento volto alla promozione e diffusione di comportamenti ecosostenibili e virtuosi all’interno della cittadinanza di Varese e provincia.

All’evento saranno presenti le Istituzioni locali, i referenti del progetto oltreché un responsabile di Fondazione Cariplo ed esperti di economia circolare e responsabilità sociale d’impresa. Saranno anche presenti i rappresentanti delle realtà sportive e formative locali coinvolte nel progetto.

L’obiettivo del progetto “TRANSIZIONE ECOLOGICA A VARESE: insieme verso la sostenibilità”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, è sviluppare e sostenere un’impresa del territorio fortemente sensibile alle tematiche ambientali, ancorata nel tessuto produttivo e innovativo del contesto di Varese e attiva da 30 anni nell’ambito dell’haircare: il Gruppo Dorsi (D&D srl e Art School – Dorsi Academy | Scuola professionale di acconciatura ed estetica).

L’obiettivo principale del progetto è supportare la transizione ecologica sia dell’impresa Dorsi – attraverso una serie di azioni di cambiamento rivolte all’organizzazione (formazione CSR, bilancio sostenibilità, ecc.) e allo sviluppo di nuovi prodotti “ecologici” – sia del territorio di riferimento (Varese) con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, associazioni sportive, istituti scolastici e i cittadini.

Nello specifico il progetto intende avviare un percorso strutturato di responsabilità sociale d’impresa con al centro la sostenibilità e l’attenzione al territorio.

I macro-obiettivi del progetto sono quindi:

1. Supporto al GRUPPO DORSI nell’attuazione di un programma di CSR aziendale e del bilancio di sostenibilità.

2. Supporto per l’elaborazione del business plan relativo a una nuova linea di prodotto ecosostenibile e un lifecycle assessment dell’impatto ambientale in particolare di consumi di materiali idrici ed emissioni di co2 legati all’intero ciclo di vita del prodotto (consumo materie prime, produzioni, distribuzione e smaltimento).

3. Coinvolgimento dell’amministrazione comunale per la collaborazione e diffusione dell’iniziativa sul territorio.

4. Crescita, tra i cittadini, della consapevolezza e presa di coscienza della responsabilità individuale attraverso uso di prodotti ecocompatibili.

5. Accompagnamento al cambiamento dei comportamenti e abitudini individuali e collettivi della cittadinanza in particolare legati all’igiene personale.

6. Riduzione della plastica e acqua prodotte sia dall’azienda che dalla collettività. Per questo obiettivo verranno distribuiti, in maniera gratuita 7.000 campioni di shampoo solido, portando all’evidenza il risparmio in termini di produzione e consumo:

● Plastica risparmiata con la produzione dei 7.000 prodotti Dorsi: 116,55 Kg

● Plastica risparmiata dagli utilizzatori/cittadinanza con la distribuzione e utilizzo dei 7.000 prodotti Dorsi: 2.430,56 flaconi

● Acqua risparmiata con la produzione dei 7.000 prodotti Dorsi: 447,30 Lt

● Acqua risparmiata dagli utilizzatori/cittadinanza con la distribuzione e utilizzo dei 7.000 prodotti Dorsi: 1.102.500 lt

7. Coinvolgimento di 2 istituti scolastici (Istituto Comprensivo Castronno e Scuola Europea di Varese).

8. Coinvolgimento di 3 società sportive (Società Canottieri Varese A.S.D., Pallacanestro Varese Spa e ASD Rugby Varese).

Affinché la distribuzione e l’incentivo all’utilizzo di questi prodotti sia efficace, è prevista un’intensa attività comunicazionale che accompagnerà l’intera vita del progetto.

La campagna di informazione avverrà sia sui canali online che offline e consentirà di diffondere i risultati di progetto nonché di sensibilizzare i diversi pubblici di riferimento.

Per partecipare all’evento scrivere a infovarese@sportellostage.it

Per maggiori informazioni sul progetto vistare il sito www.actl.it

www.jobfarm.it

