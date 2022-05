Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “TRAMONTO”, il nuovo singolo di Veronica De Andreis.

“TRAMONTO” è un brano che racconta una storia d’amore che finisce, le immagini che ti lascia dentro, le sensazioni che riaffiorano durante il quotidiano, le emozioni che tornano in superficie stando in mezzo alle persone, oppure mentre si guarda un tramonto o il mare, mentre la vita scorre e quella storia d’amore potrebbe riaccendersi oppure diventare per sempre un ricordo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Una canzone autobiografica, che ho scritto d’impulso al pianoforte, ed è uscita così completa di parole e melodia. Quando finisce una storia, si passa sempre un periodo dove si deve assorbire il colpo, dove ovunque si va, i ricordi e le emozioni si intrecciano e riportano a galla tutto come se fosse li e lo stessi vivendo realmente, un posto, stare tra la gente, un tramonto guardato da soli, tutto è frammentato e scandito da un quotidiano che si condivideva con una persona che ora non fa più parte di noi, ne della nostra vita; e sai che la sensazione di quella presenza ti accompagnerà per un po’, facendoci poi pace e lasciandola andare in un ricordo che poi sa solo di passato, o forse tornerà?”

Il videoclip di “Tramonto” è un insieme di Immagini e sensazioni che tornano alla mente ripensando ad un storia che è finita, il silenzio mentre si pensa e in mente scorrono gli attimi vissuti e si ripercorre mentalmente una relazione.

Le immagini che sono i ricordi dentro di noi ripensando ad un vissuto, il silenzio che ci accompagna mentre interiorizziamo quello che è accaduto attraversando la vita che scorre, poi le parole escono come a portare fuori un sentimento per metabolizzare quanto accaduto e prendere coscienza, facendo uscire tutto quello che abbiamo dentro, per liberarci e poter proseguire la vita liberamente qualsiasi cosa accada.

