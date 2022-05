Torna dal 27 al 31 luglio PENSIERICORRENTI FESTIVAL, la seconda edizione del festival nato dalla collaborazione fra l’associazione culturale Itriae Culturae e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Cinque giorni di interventi divulgativi, concerti e mostre collettive temporanee nella cornice di Piazza Aldo Moro a Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia, sul tema del rapporto tra le coscienze e gli ambienti in cui vivono.

“Io sono me più il mio ambiente, e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso” Josè Ortega y Gasset

L’obiettivo di questa edizione del festival è proporre una riflessione sulle relazioni fra la coscienza e gli ambienti, fisici e phygital, a cui essa si relaziona, creando un nuovo format di esperienza culturale.

A realizzare tutto questo è, insieme all’Università degli studi di Bari Aldo Moro, Itriae Culturae, un’associazione non-profit impegnata nella promozione culturale del territorio della Valle d’Itria, con l’obiettivo di realizzarvi, nel lungo termine, un polo culturale capace di attrarre ricerca filosofica e scientifica di rilevanza nazionale.

Anche quest’anno la musica sarà protagonista del festival con concerti di importanti artisti della scena nazionale e internazionale.

Ad aprire le danze nella giornata del 28 luglio ci sarà il CANZONIERE GRECANICO SALENTINO, il primo e più importante gruppo di musica popolare salentina.

Preceduta da Funkin Salento Nord, il 29 luglio sarà il turno di AWA FALL (FULL BAND), la stella del reggae capace di incrociare gli stili e le sonorità della black music, dall’hip hop di Lauryn Hill al soul-pop UK di Adele.

Il 30 luglio arriva il rock dei MARLENE KUNTZ!La band per l’occasione porterà in Valle d’Itria Karma Clima, il loro nuovo progetto in uscita a maggio

PENSIERICORRENTI FESTIVAL – PROGRAMMA

27 LUGLIO

– Inaugurazione mostra itinerante a cura di Massimiliano Morabito e dell’associazione culturale Il Tre Ruote Ebbro. (Rifletteranno sul tema del festival al passato)

– Inaugurazione progetto espositivo fotografico a cura di Laura Tota, curatrice indipendente di fotografia. (Rifletterà sul tema del festival al futuro)

– Talk a cura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Dipartimento di Storia della Scienza, con la collaborazione di Massimiliano Morabito.

28 LUGLIO

– Intervento a cura di Giorgio Vallortigara, docente di Neuroscienze presso il Centre for Mind-Brain Sciences dell’Università di Trento.

– Concerto del Canzoniere Grecanico Salentino, opening act Yarákä.

29 LUGLIO

– Intervento a cura di L’avvocato dell’atomo, popolarissima pagina di divulgazione scientifica che porta avanti il progetto di fornire la giusta difesa a una fonte energetica troppo spesso bistrattata dai media, soprattutto in Italia.

– intervento a cura di Stefano Moriggi, storico, filosofo e professore universitario specializzato sulle teorie e i modelli della razionalità, sui fondamenti della probabilità e sul pragmatismo americano, con particolare attenzione al rapporto tra evoluzione culturale e tecnologia.

– Concerto della stella del reggae AWA FALL FULL BAND, opening act Funkin Salento Nord.

– Concerto del rapper, cantautore e producer palermitano DAVIDE SHORTY.

30 LUGLIO

– Intervento a cura di Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista di fama internazionale. Docente presso la Cornell University e l’Università di Torino. Collaboratore di «Repubblica», «L’Espresso», «Le Scienze» e «Psychologies», dirige per Longanesi la collana di divulgazione scientifica «La Lente di Galileo».

– Concerto dei MARLENE KUNTZ, band culto della scena rock italiana e internazionale,

opening act Acquasumarte.

31 LUGLIO

Chiusura del festival e delle mostre (in programmazione)

TUTTI GLI EVENTI SARANNO A INGRESSO GRATUITO

CONTATTI

Instagram: https://www.instagram.com/pensiericorrenti_festival/

Facebook: https://www.facebook.com/pensiericorrenti

Youtube: https://www.youtube.com/channel/

