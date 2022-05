Limbo Festival, festival che unisce musica, cibo e natura

(“e quindi uscimmo a riveder le stelle”)

Dopo il successo della scorsa edizione, torna in una versione completamente rinnovata

dal 9 all’11 settembre 2022

Limbo Festival

Il boutique festival che unisce musica, cibo e natura

L’evento si terrá nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca)

Phase 1 Line Up

Prins Thomas

Jimi Jules

Luca Bacchetti

Desiree

Piú artisti verranno annunciati a breve

Biglietti disponibili ai link

www.limbofestival.com

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/limbo-festival-2022/181734

Dopo il successo della scorsa edizione, torna in una versione completamente rinnovata dal 9 all’11 settembre a Barga (Lucca) LIMBO FESTIVAL, l’evento che unisce musica, cibo e natura. Sarà lo splendido scenario della tenuta “Il Ciocco”, a fornire per il secondo anno consecutivo la location perfetta per tre giorni pensati per generare alchimia fra le persone e l’ambiente che le circonda.

La PHASE 1 LINE UP vedrà la partecipazione di Prins Thomas, Jimi Jules, Luca Bacchetti e Desiree. Più artisti verranno annunciati a breve.

A ispirare l’edizione 2022 di LIMBO FESTIVAL, infatti, è proprio la metafora della tribù, intesa come la condivisione di esperienza e la diversità come ricchezza. Uno spirito che verrà incarnato attraverso set musicali, degustazioni enogastronomiche, attività sportive e occasioni di incontro e dialogo.

La musica, che genera armonia tra le civiltà e le religioni e riesce a evocare riti e tradizioni, accompagnerà i tramonti e le notti del festival. I dj set di Prins Thomas, Jimi Jules, Luca Bacchetti e Desiree, spazieranno tra le sonorità house, disco, elettronica e ambient e saranno tutti accompagnati da performance al chiaro di luna.

Ad integrazione del programma, anche talk, panel e masterclass gratuite che saranno occasione di incontro e dialogo su gastronomia e tradizioni vinicole, fotografia e arti visive, musica e benessere.

Per completare l’esperienza, sarà possibile praticare trekking, escursioni, bike, yoga e meditazione, circondati dai colori e dai profumi della Toscana e immersi nella macchia mediterranea.

Non mancheranno piatti e prodotti tipici con cui gli ospiti potranno scoprire i sapori della cucina toscana e le eccellenze enogastronomiche locali. Seguendo un approccio sperimentale, lo chef Francesco Piacentini si occuperà del ristoro proponendo street food durante il giorno e piatti gourmet alla sera, in particolare durante la cena pensata per il sabato.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

LIMBO FESTIVAL 2022

Sito: www.limbofestival.com

Facebook: https://www.facebook.com/limbofestivaltuscany

Instagram: @limbo.festival

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uDys7hBh-l8

TENUTA “IL CIOCCO”

Sito: https://ciocco.it/it

Facebook: https://www.facebook.com/www.ciocco.it/?ref=br_rs

Instagram: @ilciocco_

LIMBO FESTIVAL 2022

Tenuta “Il Ciocco” – Località Il Ciocco, 55051 Barga LU

