“Occhi chiusi”, il nuovo singolo dei I.M.I.V.

Il quartetto pubblica un nuovo singolo che invita a riflettere

Gli I.M.I.V. tornano con un nuovo singolo pubblicato con Sorry Mom: “Occhi Chiusi”.

L’intento del pezzo è di far riflettere e aprire gli occhi all’ascoltatore.

Il testo è di natura introspettiva. Parla della vita, con i suoi successi e i fallimenti, così come della famiglia, gli amici e le persone che ci sono accanto.

Quelle stesse persone che sono in grado di dare aiuto nel momento del bisogno e che, troppo spesso, finiscono per essere date per scontate.

L’invito positivo del brano è a guardare sempre ciò che si ha vicino, poiché molto spesso sono proprio quelli gli elementi ad aprire una strada che permetta di arrivare lontano.

Domenico Tornanbè, Gioacchino D’Angelo, Luca Cavallo e Pietro Montalbano sono i componenti del quartetto esplosivo I.M.I.V.

Spotify: https://spoti.fi/3lJqRk3

YouTube: https://bit.ly/3lNtvWi

Apple Music: https://apple.co/3wQ8kc8

Deezer: https://bit.ly/3sXSJVS

Amazon: https://amzn.to/3wO4Ln3

