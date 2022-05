“People from Ibiza” Today Version Sandy Marton

Ritorna in radio, in digitale e su vinile rosso in edizioni limitata

Da venerdì 27 maggio torna in radio “People from Ibiza” il grande successo di Sandy Marton (Estars Production/Self), disponibile in digitale e su vinile rosso in edizione limitata che contiene la today version, la original version e il nuovo brano “Ibiza wonderland”.

Torna nella versione 2022 e varie altre il successo che venne lanciato nel 1984 da Sandy Marton divenuto uno dei tormentoni estivi che ogni anno segnano il ritorno e tutto il periodo estivo.

Mai come quest’anno, con la ripresa dopo i problemi creati dalla pandemia, l’estate ha bisogno di essere vissuta e Sandy Marton ripropone al suo pubblico e ai giovani che allora non erano nemmeno nati il suo più grande successo.

