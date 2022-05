Max Pezzali, tra i cantautori italiani più amati in grado di coinvolgere trasversalmente generazioni e generazioni, torna sul palco per lo show da non perdere dell’estate 2022: SAN SIRO CANTA MAX, uno speciale evento prodotto e distribuito da Vivo Concerti, previsto venerdì 15 e sabato 16 luglio allo Stadio San Siro di Milano, la più prestigiosa e ambita venue in Italia per la musica dal vivo, che si trasformerà in un gigantesco ed emozionante karaoke per festeggiare i 30 anni di carriera di un artista entrato nella storia della musica contemporanea italiana.

Sul palco Max Pezzali ripercorre, insieme ai fan, i più grandi successi della sua discografia trentennale, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come lui sa riportare alla luce.

Per due incredibili notti San Siro sarà teatro di uno spettacolo intenso in cui condivisione, allegria e anche un pizzico di nostalgia lasceranno il segno attraverso le canzoni che, almeno una volta nella vita, hanno rappresentato ognuno di noi.

SAN SIRO CANTA MAX sarà un evento straordinario che tra sorrisi, gioia e ricordi coinvolgerà tutte le generazioni, dai fedeli ascoltatori dei primi anni ‘90 fino ai più giovani, grazie al linguaggio musicale universale di Max Pezzali.

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.

