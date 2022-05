Dopo aver testato a lungo i propri stili insieme, EDMMARO e KHARFI si uniscono per la prima volta in un concerto unico a Milano, venerdì 13 maggio al GATE. Un live in Back2Back dove per 3 ore si alterneranno gli stili musicali dei due artisti. Una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica EDM.

In attesa del concerto, Kharfi e EDMmaro racconteranno la loro esperienza e l’evoluzione del DJ set in un live talk gratuito organizzato in collaborazione con Wave Production Academy, giovedì 5 maggio alle 18:00 presso LePark, via G. Sismondi 50, Milano, in uno spazio dedicato alla musica, con studi di produzione e un centro di formazione professionale. Media partner dell’evento sarà YouBeat, network dedicato alla musica dance ed elettronica attivo dal 2012, con blog in doppia lingua italiano e inglese, punto di riferimento per gli amanti del genere. Per iscriversi, è sufficiente registrarsi al link: a questo link.

EDMMARO nasce come caso mediatico nel 2016, presentandosi con un mix provocatorio per il contest del maggiore festival elettronico italiano, il Nameless Music Festival. Negli anni successivi si riconferma protagonista del festival e consolida il suo spazio nella scena EDM con show nei club italiani e negli eventi di maggior rilievo, come Number One, Amnesia, Praja, Samsara, Red Valley Festival e Amsterdam Dance Event.

KHARFI, dopo aver conquistato le playlist di Spotify, con brani in rotazione radiofonica su Kiss FM, DJ MAG, BBC Radio 1 e 1Xtra, ha rilasciato all’inizio del 2022 il suo album di debutto “AQUARIUM”. Tra le 12 tracce anche i successi “Breathing”, “New Love Feeling” e “Unlikely”, oltre al singolo “Hold Back My Heart” e alla title track “Aquarium”, entrambe inserite da Spotify nella playlist “New Music Friday”.

Finalmente insieme in un’unica data, EDMMARO e KHARFI hanno annunciato sui loro profili social il concerto al Gate Milano (Via Valtellina, 21) di venerdì 13 maggio, dalle 23:00 in poi. I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, con early-bird limitatissimi ad un prezzo speciale.

LINK UFFICIALI EDMMARO

Instagram: https://www.instagram.com/edmmaroonair2/

Facebook: https://www.facebook.com/edmmaroonair

Soundcloud: https://soundcloud.com/edmmaro

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgozJ44aLbQZT9fWxFb3V_Q

Twitch: https://www.twitch.tv/edmmaro

LINK UFFICIALI KHARFI

Instagram: https://instagram.com/kharfi

Facebook: https://www.facebook.com/KharfiDJ/

Soundcloud: https://soundcloud.com/davidekharfi

Twitter: https://twitter.com/davidekharfi

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbv-uP_BKZMlBkKArKeL8lA

